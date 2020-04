Trump viste pressen skrytevideo av egen koronahåndtering

– Vi kunne vist dere hundrevis av slike klipp. Det er veldig trist når folk skriver uriktige ting.

Donald Trump viste reporterne en video der flere borgermestre sa positive ting om håndteringen hans av koronautbruddet. Foto: AP

Donald Trump holdt rundt midnatt mandag norsk tid pressekonferanse om koronasituasjonen i USA.

Trump har de siste dagene sagt at han håper landet kan åpnes opp igjen veldig snart. Samtidig har han blitt anklaget for å ha reagert for sent på viruset.

Etter å ha kritisert medier for å drive med «fake news», viste han frem en video av hvordan han har håndtert koronautbruddet.

Mens videoen rullet over skjermen, og blant annet viste klipp av ulike borgermestre si positive ting om presidentens handlinger under epidemien, smilte Trump selvtilfreds til reporterne i pressekonferanserommet i Det hvite hus.

– Vi kunne vist dere hundrevis av slike klipp. Jeg vil bare si at det er veldig trist når folk skriver uriktige ting, sa Trump etter at videoen var avspilt.

Det var mediene som underspilte faren ved koronaviruset, ikke Trump, var budskapet. Foto: AP

Smittevernrådgiver avviste at han var kritisk

Presidentens smittevernrådgiver Anthony Fauci var også med på pressekonferansen.

Han uttalte søndag til CNN at dødsfall kunne vært unngått hvis man hadde satt i gang tiltak tidligere.

På pressekonferansen sier han at han vil rydde opp i dette, fordi uttalelsen hadde blitt tolket som at noe kanskje var galt med amerikanske myndigheters håndtering.

– Det var et hypotetisk spørsmål, og jeg svarte ærlig, som jeg alltid gjør. Ja, åpenbart virker skadebegrensning. Hvis du innfører det tidligere, vil det sannsynligvis redde flere liv. Hvis du innfører det senere, ville sannsynligvis flere liv gått tapt, sa Fauci.

Trump og smittevernrådgiver Anthony Fauci. Foto: Reuters

– Trump har fulgt våre råd

Han sa at Trump hadde fulgt rådene om tiltak han og andre eksperter hadde kommet med.

En reporter spurte om han kom frivillig til pressekonferansen for å si dette, eller om presidenten hadde noe med det å gjøre.

– Alt jeg gjør, er frivillig. Vær så snill. Ikke engang antyd noe annet, sa Fauci.

Trump viste blant annet klipp av ulike borgermestre si positive ting om presidentens handlinger under epidemien. Foto: Reuters

– Den aggressive strategien vår virker

USA passerte i forrige uke Italia som landet med flest koronadødsfall i verden. Over 23.000 har mistet livet.

Fauci sier USA hadde en dårlig forrige uke, men at man nå ser tegn til utflating.

Tidligere mandag meldte New York, staten som er hardest rammet, om nedgang i dødstall.

– Den aggressive strategien vår virker, og de amerikanske innbyggerne følger den, sier Trump, med henvisning blant annet til New York-tallene.