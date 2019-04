Den norske villsvinjegeren som skjøt en jogger (76) i Sverige, er dømt til ett års fengsel for grov uaktsom kroppsskade og grovt brudd på jaktloven.

Helsingborgs tingsrett konkluderer med at det kun var flaks at skadene ikke ble mer alvorlige. Joggeren var utsatt for livsfare, mener domstolen.

Den 48 år gamle jegeren, som kommer fra Buskerud, var tiltalt for drapsforsøk og grovt brudd på jaktloven. Aktor, statsadvokat Ola Lavie, ba om tolv års fengsel.

Tingretten mener imidlertid det ikke er bevist at jegeren med vilje forsøkte å skade eller drepe 76-åringen.

Under rettssaken ble det vist en film fra jegerens varmesøkende kikkertsikte. I filmen kan man se at jegeren sikter mot en mørk figur og avfyrer et skudd, ifølge Aftonbladet.

Dette er ikke bevis nok for at mannen visste at han siktet på et annet menneske, mener retten.

Kunne vært dødelig

– Vi som ser filmen i etterkant, vet at dette er et menneske. Da finnes det ifølge forskning stor risiko for at vi overvurderer vår evne til å kunne oppdage dette i skuddøyeblikket, sier tingrettsdommer Sofia Tollgerdt.

Skuddet kunne vært dødelig, sa aktor Ola Lavie under rettssaken. Han mener det ikke var en tilfeldighet at skuddet traff mannen.

– Jeg har jobbet med denne etterforskningen lenge og sett filmen flere ganger. Jeg synes det er ganske åpenbart når man ser filmen. Men det finnes andre oppfatninger, sier Lavie etter dommen.

Han har ennå ikke tatt stilling til om han vil anke dommen.

Joggeren er fornøyd

Til tross for at jegeren ikke ble dømt for drapsforsøk, er 76-åringen fornøyd med dommen, sier hans advokat Johan Landén. Han peker blant annet på at den fornærmede får utbetalt en større erstatningssum enn det som er vanlig.

Nordmannen må betale 76-åringen 38.600 svenske kroner i erstatning.

– Det er viktig at den tiltalte ble dømt og at han ble dømt til fengsel, sier Landén.

Joggeren ble truffet i hofta og overlevde skyteepisoden natt til 29. november i fjor. 48-åringen fikk panikk og gjemte seg i skogen etter skytingen, men ble funnet etter en omfattende politiaksjon.

– Store smerter

Nordmannen har erkjent at han avfyrte skuddet som fra 176 meters hold traff joggeren, men hevder at det var en ulykke og nektet straffskyld.

I avhør har mannen sagt at han trodde det var en rev han skjøt på, men har seinere endret forklaring til at det måtte ha vært et rådyr.

Joggeren har ifølge Landén hatt store smerter etter skuddet.

Han har måttet oppsøke legehjelp 24 ganger etter hendelsen, i tillegg til rehabiliteringen han måtte igjennom, ifølge Landén.