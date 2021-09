Kvinner demonstrerer igjen i Afghanistan

En gruppe kvinner våget seg søndag igjen ut i gatene i Kabul for å demonstrere for retten til å arbeide og studere.

En gruppe afghanske kvinner krever respekt for sine rettigheter under en demonstrasjon i Kabul søndag.

NTB

Videoer som er delt av en lokal mediegruppe, viser et par titall kvinner som samler seg foran det som var det afghanske departementet for kvinnesaker i Kabul.

Aktivisten Fawzia Wahdat sier at de protesterer mot oppløsningen av kvinnedepartementet og mot at det ikke er kvinner i regjeringen. Hun sier også at Taliban ikke må hindre jenter i å gå på skolen.

I stedet for kvinnedepartementet opprettet Taliban et departement for fremme av dyd og forhindring av synd, som religionspolitiet sorterer under. Religionspolitiets rolle er å forsvare offentlig anstendighet og tilslutning til Talibans strenge tolkning av islam.

Da Taliban sist styrte på 90-tallet, var religionspolitiet beryktet for offentlig å ha pisket og banket opp kvinner som var utenfor hjemmet sitt uten å være fullt tildekket.

Siden Taliban tok makten for vel en måned siden, har de forbudt jenter å gå på videregående skole, og de har bestemt at universitetsstudenter skal skilles etter kjønn og at kvinnelige studenter må undervises av kvinner. Kvinner i offentlige stillinger i Kabul er også bedt om å bli hjemme. Men ellers har de sagt lite om hvor mye frihet kvinner skal ha.

Etter Talibans maktovertakelse i august arrangerte kvinner protester i flere dager med krav om at deres rettigheter skulle respekteres. Men de ble slått hardt ned på.