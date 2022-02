Dødstallet stiger etter jordskredet i Brasil

136 mennesker er så langt funnet døde etter det store gjørmeskredet i Brasil tidligere i uken. 26 av de døde er barn.

Redningsarbeidere bærer bort en person som ble funnet omkommet i skredet i Brasil. Foto: Silvia Izquierdo / AP / NTB

Det store skredet som rammet byen Petrópolis i Brasil tirsdag, førte til store ødeleggelser.

Det store skredet ble utløst tirsdag etter kraftig regnvær og feide med seg mange hus i byen Petrópolis, som ligger i delstaten Rio de Janeiro.

Lørdag fortsatte redningsmannskaper å grave fram omkomne fra jordmassene. Men arbeidet er krevende i det bratte, gjørmete terrenget. Så langt er 136 mennesker funnet døde, deriblant 26 barn. Kun 24 mennesker er så langt reddet ut i live, og det er lite håp om å finne flere overlevende. Ifølge delstatsmyndighetene er 218 fortsatt savnet.

President Jair Bolsonaro fløy fredag over skredområdet i helikopter for å ta skadene i øyesyn. Etterpå sa han at det lignet en krigssone.

Det voldsomme regnværet som utløste skredet, var det hittil siste i en lang rekke uvær som har rammet Brasil de siste tre månedene. Eksperter mener klimaendringer er en medvirkende årsak til det.