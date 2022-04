Storbritannia skal opprette asylmottak i Rwanda

Enkelte asylsøkere som i små, utrygge båter tar seg til Storbritannia over Den engelske kanal, vil bli fløyet til Rwanda for behandling av asylsøknadene.

Den britiske regjeringen ønsker angivelig å opprette mottak for asylsøkere i Rwanda, slik at folk som tar seg til Storbritannia kan få asylsøknaden sin behandlet der. Det ventes at innenriksminister Priti Patel presenterer ordningen torsdag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Planene om å opprette asylmottak i det østafrikanske landet legges fram av den britiske regjeringen og innenriksminister Priti Patel torsdag.

– Rwanda ønsker dette partnerskapet velkommen, sier Rwandas utenriksminister Vincent Biruta i en pressemelding noen timer før det var planlagt at Storbritannias statsminister skulle presentere avtalen. Biruta sier avtalen og mottakene skal «tilby en lovlig vei til oppholdstillatelse».

Innenriksminister Patel besøker Rwanda torsdag, og det er ventet at offisielt skal undertegnes mens hun er i landet, skriver nyhetsbyrået Press Association (PA). Dermed vil folk som søker seg til Storbritannia, bli fløyet rundt 700 mil, om de har tatt seg dit på ulovlig vis.

Rwanda får 120 millioner pund, tilsvarende i underkant av 1,4 milliarder kroner, for ordningen i en prøveperiode. Flyktningorganisasjoner kritiserer den som «slem og ufyselig», sier den ikke vil håndtere de underliggende problemene og at den vil «føre til mer menneskelig lidelse og kaos», samtidig som den potensielt kan koste mye penger.

Storbritannias statsminister Boris Johnson er under press for å ha brutt egne koronarestriksjoner og ventes å anføre i en tale torsdag at det trengs handling for å bekjempe de «motbydelige menneskesmuglerne» som gjør havet om til en gravplass.

Asylsøkerne vil oppmuntres til å etablere seg i Rwanda heller enn å søke seg til Storbritannia, skriver nyhetsbyrået videre.

Rekordmange 28.000 migranter krysset Den engelske kanal fra Frankrike til Storbritannia i småbåter i fjor, ifølge en opptelling fra PA. Mange drukner på veien.