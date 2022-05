Mann skutt og drept ved kirke sør i California

Flere personer ble søndag skutt ved en kirke i Orange County i Sør-California, opplyser myndighetene. En mann er bekreftet død og flere er kritisk skadd.

En mann ble drept i en skyteepisode i Geneva presbyterianske kirke i Laguna Woods i California søndag. Fire ble alvorlig såret i skytingen, ifølge politiet.

NTB-AP

Skytingen skjedde utenfor en kirke i byen Laguna Woods i 13.30-tiden lokal tid, opplyser sheriffen i Orange County.

– Fire av skuddofrene er alvorlig skadd, og en person har mindre skader. Alle ofrene er voksne og er fraktet til sykehus. Ett av ofrene døde på åstedet, melder politiet på Twitter. Den drepte er en mann, opplyser myndighetene.

Politiet har pågrepet en mann i 60-årene og har funnet et våpen som trolig ble benyttet, opplyses det videre.

Om lag 30 personer var vitne til skytingen ved og i Geneva presbyterianske kirke, sier politiets talsperson. De fleste i kirken antas å være ha taiwansk opphav.

Skytingen skjedde under en under en lunsjmottakelse til ære for en tidligere pastor i en taiwansk menighet som har gudstjenester i kirken.

Kilder i politiet sier til NBC at den mistenkte har asiatisk bakgrunn.

Etterforskere undersøker om gjerningsmannen var kjent for menigheten.

Skytingen skjedde dagen etter at ti personer ble drept i en masseskyting i Buffalo i delstaten New York. Denne skytingen etterforskes som hatkriminalitet.