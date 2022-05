Amnesty: Antall henrettelser økte 20 prosent i fjor

Minst 579 personer ble henrettet i verden i 2021, slår Amnesty International fast i en rapport tirsdag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det er en økning på 20 prosent fra 2020, som delvis kan knyttes til lettelser i koronarestriksjonene, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen.

Minst 579 henrettelser ble gjennomført i 18 land i 2021, ifølge Amnestys rapport. Iran sto for minst 314 av disse. For Irans del utgjør det en økning på 28 prosent fra 2020, da landet gjennomførte 246 henrettelser.

Tross økningen fra 2020 til 2021 er fjorårets tall fortsatt det nest laveste antallet registrerte henrettelser siden 2010.

Mange narkotikarelaterte henrettelser

Kina, Iran, Egypt, Saudi-Arabia og Syria er landene med det høyeste antallet henrettelser. Saudi-Arabia sto for en stor økning i antall henrettelser i fjor, ifølge Amnesty, og organisasjonen påpeker at trenden har fortsatt i år. Amnesty viser til at 81 mennesker ble henrettet på én enkelt dag i mars i år.

Mye av økningen kommer fra henrettelser knyttet til narkotikarelaterte forbrytelser, noe Amnesty kaller et «grovt brudd på internasjonal lov» som i utgangspunktet kun tillater dødsstraff for forbrytelser som involverer drap.

Rapporten tar også for seg antall dødsdommer. I 2021 var det en markant økning på 40 prosent. Amnesty har registrert 2.052 dødsdommer gjennom fjoråret, fordelt på 56 land. Det var store økninger i Bangladesh, Egypt, India, Kongo og Pakistan.

Også positive nyheter

I tillegg antar Amnesty at det er avsagt tusener av dødsdommer i Kina, tall som ikke omfattes av rapporten. Kina er også landet med høyest antall årlige henrettelser, ifølge Amnesty, men landet holder mange av disse hemmelige.

Også Nord-Korea og Vietnam, og andre land der det er problematisk å få tilgang på informasjon, gjør at det er vanskelig å få full oversikt over bruk av dødsstraff, slår Amnesty fast.

Tross de mange negative tallene peker Amnesty også på positive nyheter. Sierra Leone og Kasakhstan har avskaffet dødsstraff i løpet av det siste året. Malaysia vurderer å gjøre det samme.

Den amerikanske delstaten Virginia ble i 2021 den første sørstaten til å avskaffe dødsstraff, mens den nye føderale regjeringen innførte midlertidig stans i føderal henrettelser i juli. Dermed var antallet henrettelser i USA på sitt laveste siden 1988.