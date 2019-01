– PROGRAMMERT: – Statsminister Theresa May er programmert til ikke å skifte kurs, hevder Tim Bale, professor i politikk. FOTO: Kirsty Wigglesworth, AP

«Norsk modell» kan løse brexitkaoset

I stedet for å forsøke å samle et flertall på tvers av Parlamentet rundt en «norsk modell», vil statsminister Theresa May heller fortsette med å stange hodet i samme mur som hittil, sier professor Tim Bale.