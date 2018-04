To brødre på fem og syv år ble i 1998 dømt for mordet på fire år gamle Kevin Hjalmarsson. Nå er de frifunnet, etter at en dokumentar rettet kritisk søkelys mot politiets fremgangsmåte under etterforskningen. Rettsskandalen har rystet Sverige.

Lillebror Robin Dahlén og storebror Christian Karlsson var fem og syv år gamle da det svenske politiet konkluderte med at brødrene hadde kvalt og drept Robins beste venn – fire år gamle Kevin Hjalmarsson.

Året var 1998. Brødrene gikk i fargerikt joggetøy og hvite tennissko. Christian Karlsson hadde bolleklipp og Robin Dahlén kritthvitt, stritt hår. De kunne knapt sitte stille på stolen under politiavhørene. Etter tre måneder annonserte etterforskningsleder Rolf Sandberg at brødrene hadde innrømmet mordet på Kevin Hjalmarsson, som på en av årets siste sommerdager ble funnet livløs ved et vann i Arvika.

– Har barna tilstått at det var de som drepte Kevin, spurte en journalist under Sandbergs pressekonferanse.

– Ja, barna har fortalt … det, svarte Rolf Sandberg.

Etterforskningen fikk massiv mediedekning. Det var første gang svenske barn hadde drept et annet barn. Som følge av politiets konklusjon ble brødrene og deres foreldre bosatt på et behandlingshjem. Etter hvert forsøkte man å gi Christian Karlsson et nytt hjem hos fosterforeldre, men det var ingen som ville ha ham. Både brødrenes far og deres stemor måtte innlegges til psykiatrisk behandling under etterforskningen av saken.

I 18 år levde familien en skjult tilværelse langt fra begivenhetene i Arvika, men nå er de igjen på svenskenes lepper. Denne gang på egne premisser. Like før påske ble de to brødrene nemlig frikjent for mordet.

– Vi unnskylder at de ble rammet på denne måten, sa kommunikasjonssjefen for regionens politi, Mats Nyhlén, til svenske SVT som reaksjon på nyheten.

Sjokkerende dokumentar

Robin Dahlén og Christian Karlsson hadde ellers brukt sine liv på å forsøke å fortrenge minnene fra månedene etter Kevin Hjalmarssons død.

I 18 år snakket de kun om begivenheten med hverandre og deres foreldre, av frykt for dømmende blikk og hevngjerrige rykter. Det hele endret seg da journalisten Dan Josefsson i SVT ringte til deres far.

– Er det helt sikkert at guttene gjorde det? ville Josefsson vite.

Han oppfordret familien til å vurdere om de skulle se nærmere på saken igjen. I fem måneder grublet de.

Det var ikke en hvilken som helst journalist som hadde kontaktet familien. Dan Josefsson står bak en tidligere dokumentar som forteller om Thomas Quick, eller Sture Bergwall som han egentlig heter, som ble dømt for åtte mord etter å ha tilstått hele 30 mord. Det skjedde på bakgrunn av psykoterapi som skulle få Bergwall til å huske fortrengte minner.

I 2013 ble Bergwall frifunnet for det siste av mordene han ble dømt for, på grunn av at de psykoterapeutiske metodene som ble brukt under avhørene av ham kan ha fått ham til å konstruere minner han egentlig ikke hadde. Quick-saken har gått ned i historien som en av Sveriges største rettsskandaler.

Alvorlige feil

En psykolog som har forsket på avhør av barn kontaktet Dan Josefsson. Han lurte på om de to brødrene kunne være ofre for en lignende feil. Psykolog Rickard Sjöberg poengterte at de mange og lange avhørene av Robin Dahlén og Christian Karlsson kunne ha presset barna til å fortelle det de trodde politibetjentene ville høre. Tvilen bet seg fast i Dan Josefsson. Derfor kontaktet han familien.

Etter fem måneder med grubling takket brødrene ja til Josefssons tilbud om assistanse. De to unge mennene ville ikke gå glipp av muligheten til endelig å la sannheten bli kjent. Samarbeidet ble til dokumentaren Fallet Kevin, på norsk «Kevin-saken», som i tre episoder forteller om saken fra start til slutt, med bidrag fra både familien og medlemmer av etterforskningsgruppen.

Dokumentaren gikk på luften i april 2017. Den rystet svenskene, og ga anledning til massiv mediedekning.

Allerede etter første episode var mange svensker enige om at det som i 20 år hadde blitt hyllet som et eksemplarisk stykke politiarbeid, egentlig var full av alvorlige feil.

Manipulerende avhør

– Jeg har alltid hatt en følelse av at det ikke var meg som gjorde det, sier den i dag 23 år gamle Robin Dahlén i dokumentaren.

Den følelsen delte det meste av Sverige. De så en ung etterforskningsleder, Rolf Sandberg, som i frustrasjon over stillstanden i etterforskningen bestemte seg for å bruke fem år gamle Robin Dahlén som hovedvitne og senere mistenkt. Han trakk gutten gjennom 15 avhør som varte i flere timer, og en rekonstruksjon av mordet med en dukke som skulle forestille den avdøde Kevin Hjalmarsson, som altså var Dahléns beste venn.

Dan Josefsson hadde fått tak i videoopptakene fra avhørene, hvor det helt tydelig fremkommer at guttene var i tvil om hva politifolkene ønsket å høre. Gjentatte ganger nektet de for å ha drept sin venn.

De forteller historier som ligner på opplysningene betjentene gir dem. «Her, på halsen, der hadde Kevin et blått og et rødt merk», sier avhørsleder Ingrid Harrysson, før hun spør de to guttene hva som førte til at Kevin hadde disse merkene. Ingen av guttene har selv snakket om slike merker, men etter at Harrysson deler opplysningen begynner de å dikte opp usammenhengende historier om hvordan han kan ha fått dem. Politifolkene betraktet disse fortellingene som vitnesbyrd.

Ikke på noe tidspunkt fantes det DNA eller andre tekniske bevis som kunne koble de to guttene til ugjerningen.

Renvasket

Etter at dokumentaren ble sendt på svensk TV bestemte riksadvokaten seg for å gjenåpne saken. Riksadvokat Niclas Wargren gjennomgikk saksdokumentene og konkluderte 27. mars i år at det ikke finnes grunnlag for å gi Robin Dahlén og Christian Karlsson skylden for mordet på Kevin Hjalmarsson.

– Jeg har ikke fordøyd det helt ennå, så jeg kan kun beskrive det som ren lykke, sa Christian Karlsson til SVT.

I dokumentaren forteller de to guttene at de har blitt kalt «barnemordere» gjennom hele sitt liv, selv om det er en forbrytelse de selv ikke kan huske å ha begått.

– I 18 og et halvt år har jeg gått rundt uten å være fornøyd med hvem jeg er. Man vil ikke være seg selv. Men det vil jeg nå. Og det føles så godt at jeg nå kan være meg selv uten å være redd for det, sier Robin Dahlén på slutten av dokumentaren, etter selv å ha sett Dan Josefssons verk.

Niclas Wargren har avhørt daværende etterforskningsleder Rolf Sandberg om saken, men hans forklaring har ennå ikke blitt offentliggjort. Det mangler fortsatt noen detaljer før saken endelig kan lukkes. Ingen medier har klart å få uttalelser fra Sandberg etter at dokumentaren ble sendt.

– Han har antakelig gjort seg skyldig i misbruk av embetet, men han kan ikke rettsforfølges som følge av foreldelsesfristen på ti år, sier journalist Dan Josefsson.

– Primitivt

Sandberg hadde nesten ingen erfaring med drapssaker, og Josefsson mener at hans overordnede den gang først og fremst er de som bærer ansvaret for at han fikk lede saken så offensivt som han gjorde.

– På Sandbergs skuldre lå det et altfor stort press om å oppklare saken, sier Josefsson.

Josefsson håper at saken får prinsipielle konsekvenser.

– Etter frifinnelsen sa noen optimister at dette heldigvis ikke kan skje i dag. Men det er ikke sant, for vi har fortsatt en primitiv tilgang til avhør av barn.

I Sverige er det fortsatt lov å gjennomføre avhør av barn ved bruk av dukker, selv om forskning peker på at det ikke har noe for seg, fordi de fort anser det som lek, hvor man fort finner på ting, forteller Josefsson.

Slike fremgangsmåter vil Josefsson gjerne forby, slik at man ikke risikerer nye tilfeller hvor barn gir falske vitneutsagn.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

FLT-PICA, Anders Hanson, code 80 / Nya Wermlands Tidningen