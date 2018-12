President Donald Trump bekrefter lørdag at John Kelly på nyåret vil fratre fra sin stilling som stabssjef.

Det har vært ventet at Kelly skulle fratre, og fredag ble det rapportert at han og president Trump ikke lenger er på talefot.

– John Kelly kommer til å gå av. Jeg vet ikke om jeg kan si at han pensjonerer seg, men han er en fin fyr. Han går av på slutten av året, sa president Trump til reportere lørdag.

Stabssjefen har i de siste tre månedene snakket med spesialetterforsker Robert Mueller og hans etterforskningsteam, selv om advokater ved Det hvite hus rådet ham til å la være.

Kelly fikk jobben som stabssjef i juli 2017 etter at Reince Priebus ble sparket. Kelly var på det tidspunktet minister for innenlands sikkerhet.

NBC News vakte oppsikt da de i april rapporterte at John Kelly hadde omtalt president Trump som en «idiot» foran flere ansatte ved Det hvite hus. Kelly nektet for påstandene.

Ifølge New York Times er den foretrukne kandidaten til å ta over etter Kelly 36 år gamle Nick Ayers, som er stabssjef for visepresident Mike Pence.