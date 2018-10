Saudiarabiske kilder hevder nå at Jamal Khashoggi skulle kidnappes og fastholder at planen ikke var å drepe den regimekritiske journalisten.

Nyhetsbyrået AP har snakket med to saudiarabiske tjenestemenn som bekrefter at landet sendte et team med 15 menn til Tyrkia, inkludert en rettsmedisiner.

Dette er i tråd med hva president Recep Tayyip Erdogan sa da han tirsdag orienterte om den tyrkiske etterforskningen av drapet.

Drapet på Khashoggi var åpenbart planlagt i forveien, fastslo Erdogan. Han krever at Saudi-Arabia utleverer de 15 medlemmene av det som omtales som en dødsskvadron, sammen med tre ansatte ved konsulatet.

Kildene i Riyadh bekrefter også Erdogans opplysning om at Saudi-Arabia sendte en dobbeltgjenger av Khashoggi til Istanbul, i et forsøk på å lure alle til å tro at den regimekritiske journalisten forlot konsulatet i live.

– Skulle kidnappes

Ifølge APs kilder skulle ikke Khashoggi drepes, men kidnappes og flyttes til et såkalt trygt hus. Hva som deretter skulle skje med ham, sier de ingenting om.

Da den regimekritiske journalisten forsto hva som var i ferd med å skje, begynte han ifølge kildene å skrike høyt. En av mennene tok kvelertak for å få ham til å tie, men endte opp med å ta livet av ham, ifølge kildene.

De ni medlemmene av teamet som befant seg inne på konsulatet skal da ha fått panikk og ba en tyrkisk hjelper om å bistå med å pakke inn og fjerne liket. Hvor det ble av, er fortsatt et mysterium.

Ifølge tyrkiske medier, som har hatt tilgang til lekkasjer fra etterforskningen, ble Khashoggi partert av den saudiarabiske rettsmedisineren etter drapet, noe APs kilder nekter kjennskap til.

Hvorfor det var en rettsmedisiner med i teamet som ble sendt til Istanbul, har de ikke noe svar på.

Total fiasko

President Donald Trump, som først sa at han festet lit til Saudi-Arabias versjon av drapet på Khashoggi, har gradvis endret oppfatning, i takt med at det kommer stadig nye forklaringer fra Riyadh.

Tirsdag betegnet Trump drapet som «en total fiasko».

– Det ble elendig utført, og forsøket på å dekke over var et av de verste i historien, sa Trump, som fortsatt går god for at kronprins Mohammed bin Salman var uvitende.

APs kilder fastholder at Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman, som kontrollerer forsvaret og sikkerhetsapparatet i landet, var helt uvitende om operasjonen. Dette stiller mange seg tvilende til.

– Mest sannsynlig hadde operasjonen den saudiarabiske regjeringens godkjennelse, sier USAs tidligere ambassadør i Riyadh, Robert Jordan.

USA med straffereaksjoner

USAs utenriksminister Mike Pompeo retter også en anklagende pekefinger mot Saudi-Arabias øverste ledelse.

– De mistenkte kom fra Saudi-Arabias etterretningstjeneste, kongehuset, utenriksdepartementet og andre saudiarabiske departementer, slår Pompeo fast.

USA kunngjorde tirsdag at de har tilbakekalt visum til over 20 saudiarabere som kan ha vært involvert i drapet på Khashoggi, og Pompeo antyder at det kan komme flere straffereaksjoner.

– USA godtar ikke slike handlinger for å bringe en journalist som Khashoggi til taushet, sa Pompeo.