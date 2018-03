Topplederne i den vestlige verden beskylder Russland for å stå bak giftangrepet i Salisbury. Russernes benektelser blir avvist som lite troverdige.

I noe så sjeldent som en felles erklæring fordømmer Storbritannia, USA, Tyskland og Frankrike de kaller den første bruken av nervegass i Europa siden andre verdenskrig.

Theresa May, Donald Trump, Angela Merkel og Emmanuel Macron sier det ikke er noen plausibel, alternativ forklaring enn at angrepet er Russlands ansvar.

I erklæringen heter det videre at Russlands manglende svar på legitime spørsmål fra den britiske regjering ytterligere understreker at landet sto bak angrepet mot en tidligere spion og hans datter.

Brudd på folkeretten

De fire statslederne sier at bruken av en nervegift av militær type, utviklet i Russland, er den første i Europa siden den annen verdenskrig. Dette er et angrep på Storbritannias suverenitet og et brudd på folkeretten, heter det.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, som ikke lenger er ønsket som gjest i Storbritannia, betegner det som absurd at Russland skulle lage slike problemer for seg selv, rett før presidentvalget og sommerens fotball-VM.

– Selv om man rent hypotetisk skulle kjøpe våre vestlige kollegers forskrudde logikk, hvem med hodet på rett plass kan tro at den russiske føderasjon vil rote seg opp i slike problemer, sier utenriksministeren.

NTB scanpix

Aldri

Viseutenriksminister Sergej Rjabkov sa torsdag at Russland aldri har hatt noe program for utvikling av den nervegiften som britene hevder ble brukt i Salisbury.

Rjabkov hamret løs mot dem som sier at et slikt program faktisk eksisterte, en bredside øyensynlig myntet på den russiske kjemikeren Vil Mirzayanov, som først avslørte at den ekstremt virkningsfulle nervegiften Novitsjok eksisterer.

Den russiske kjemikeren, som nå bor i USA, sier at russiske myndigheter utviklet det ytterst giftige stoffet under den kalde krigen og at det ble framstilt ved et kjemisk institutt i Moskva, der han selv arbeidet helt fram til tidlig på 1990-tallet.

Hvor omfattende?

Storbritannia og de allierte venter på hva slags gjengjeldelse den russiske regjering vil sette i verk. Det eneste som er sagt fra russisk side, er at det vil komme reaksjoner, men ikke noe om omfanget.

– Den britiske posisjonen framstår for oss som fullstendig uansvarlig, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov torsdag.

Han la til at Putins gjengjeldelse vil komme i nær framtid og være i tråd med Russlands interesser.

Den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia ble forgiftet i Salisbury i Storbritannia for halvannen uke siden. De er fortsatt innlagt på sykehus, og tilstanden deres skal være kritisk.