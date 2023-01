Italias mest etterlyste mafiaboss pågrepet etter 30 år på rømmen

Etter å ha vært på rømmen siden 1993 ble en av toppene i den sicilianske mafiaen, Matteo Messina Denaro, pågrepet av italiensk politi mandag.

Her sitter Denaro bak i en bil med italiensk politi.

NTB-Reuters-AP-AFP

Denaro, med kallenavnet Diabolik, var den mest ettersøkte personen i Italia og ble pågrepet i Palermo på Sicilia. Han ble pågrepet på en legeklinikk der han, under dekknavn, fikk behandling for kreft.

Denaro (60) har blitt ansett som den mektigste skikkelsen i Cosa Nostra-mafiaen, som holder til på Sicilia.

Dømt for en mengde drap

Han ble dømt til livstid i fengsel in absentia i 2020 for medvirkning til to drap på politifolk, medvirking til et bestialsk drap på en tyster, samt medvirkning til tre bombeangrep i Firenze, Milano og Roma i 1993.

Denaro skal på et tidspunkt ha skrytt av at han kunne fylle en hel kirkegård med sine ofre.

Ifølge politiet var Denaro fortsatt i stand til å gi ordrer til mafiaen vest på Sicilia så sent som i september 2022. Han var den siste av tre beryktede mafiabosser som hadde vært på rømmen i mange tiår, ifølge politiet.

Kriminologen Anna Sergi ved universitetet i Essex i England kaller Denaro «kjernen av Cosa Nostras makt.»

«Stor seier»

– Hemmelighetene han angivelig sitter på, skaper konspirasjonsteorier om avtaler mellom mafiaen og staten på 1990-tallet. Mytene om hans tid på rømmen er en viktig del av den større myten om mafiaen, sier Sergi.

Italias statsminister Giorgia Meloni kaller pågripelsen en stor seier for staten i kampen mot organisert kriminalitet.

– Pågripelsen av en ekstremt farlig rømling er en stor dag for myndighetene, sier innenriksminister Matteo Piantedosi.