Dronning Elizabeth er død, Charles er konge

Dronning Elizabeth er død, 96 år gammel. Dermed er hennes sønn Charles Storbritannias konge.

Dronning Elizabeth døde fredelig torsdag. Her er hun fotografert i juli i fjor.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Dronningen døde fredelig på Balmoral i ettermiddag, heter det i uttalelsen fra Buckingham Palace torsdag kveld.

Med over 70 år på tronen ble dronning Elizabeth den lengesittende britiske monarken noensinne.

Dronningens død innebærer at hennes sønn Charles (73) nå er Storbritannias konge, mens konen Camilla er dronning.

– Kongen og dronningen vil bli værende på Balmoral i kveld og reiser tilbake til London i morgen, heter det videre i meldingen, som er lagt ut på Twitter.

Straks etter ble flaggene ved Buckingham Palace firt til halv stang, samtidig som kondolanser fra statsledere over hele verden begynte å strømme inn. En av de første kom fra det norske kongehuset.

– Gjennom et århundre viet dronningen seg hengivent til sin gjerning og fulgte det britiske folk gjennom gleder og sorger, i medgang og motgang. Våre kondolanser går også til det britiske folk, skriver kong Harald.

Dronning Elizabeth var kong Haralds tremenning.

Charles da han fortsatt var prins, fotografert 17. april 2021 under begravelsen til sin far, prins Philip.

Barna til stede

Dronningens fire barn, prins Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward var alle til stede på slottet Balmoral da meldingen om dronningens død kom. Det var også prins William, dronningens barnebarn og tronarving etter sin far Charles.

Barnebarnet prins Harry, som bor i USA, har de siste dagene vært i London, og også han dro også til Skottland da nyheten om dronningens helsetilstand ble kjent.

Dronning Elizabeth er død, opplyser Buckingham Palace. Her er hun på familiens slott Balmoral i Skottland tidligere denne uken.

Dødsbudskapet kom etter at Buckingham Palace tidligere på dagen meldte at dronningen var under medisinsk overvåking på Balmoral, der hun har bodd den siste tiden, og at legene hennes var bekymret for helsen hennes.

– Etter nye undersøkelser i morges er dronningens leger bekymret for hennes majestets helse og anbefaler at hun er under medisinsk overvåking. Dronningen har det komfortabelt og er på Balmoral, het det i uttalelsen fra slottet.

Dagen før ble det kjent at dronningen måtte avlyse oppdrag etter råd fra legene. De anbefalte henne da å hvile.

Bilde av den offisielle kunngjøringen fra Buckingham Palace der det meldes at dronning Elizabeth er død.

Kledd i svart

Da hennes nærmeste satte kursen mot Skottland, ble det klart at dødsbudskapet kunne komme når som helst. Torsdag ettermiddag startet BBC One en ekstra nyhetssending, der nyhetsankeret var kledd i svart dress, hvit skjorte og svart slips, slik regelen er når noen i den britiske kongefamilien dør.

Dronningen har slitt med helseproblemer den siste tiden, noe som har ført til at flere oppdrag har måttet avlyses.

Tidligere i år ble hennes 70 år på tronen markert med en rekke feiringer, blant annet en storslått konsert utenfor Buckingham Palace.

Tirsdag denne uken tok hun imot landets nye statsminister Liz Truss på Balmoral. Det ble den 15. statsministeren dronning Elizabeth har tatt imot. Sir Winston Churchill var den første.