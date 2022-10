Julia hamrer løs på Nicaragua

Orkanen Julia hamret løs på Nicaragua søndag med kraftig vind og store nedbørsmengder på sin ferd gjennom landet.

Kystbyen Bluefields på Nicaraguas karibiske kyst var blant de første stedene som fikk smake Julias vrede søndag.

Store naturkrefter er i sving når Julia flytter seg gjennom Mellom-Amerika, men så langt er det ikke meldt om tap av liv.

NTB

Julia traff den karibiske kysten av landet søndag morgen lokal tid. Gjennom dagen ble orkanen svekket til tropisk uvær, men fortsatt med kraftig vind, idet uværet meide seg vei vestover med kurs for stillehavskysten.

I innlandet ble bolighus påført skader og noen byer mistet kommunikasjonen med omverdenen.

– Det regner fortsatt, vi er omringet av vann, vi har vært uten strøm og vann siden tidlig på morgenen. Flere hus er uten tak og mange trær har falt ned på veien, sier Julio Hernandez, en av innbyggerne i Rio Blanco i den sentrale delen av landet.

Sivilforsvaret var gjennom dagen i gang med å fjerne trær som hadde falt ned, og mannskap var utstasjonert i kystbyer og fjellandsbyer for å holde utkikk etter oversvømmelser.

Så langt er ingen mennesker blitt meldt omkommet.

Men det amerikanske orkanvarslingssenteret (NHC) advarer om at Julia, som tidlig mandag morgen norsk tid hadde nådd fram til stillehavskysten, fortsatt er kraftig og kan utgjøre fare i form av styrtflod og jordskred, ikke bare for Nicaragua, men også for landene lenger nord.

Prognosen går ut på at Julia dreier nordvest og følger kystområdene av Honduras, El Salvador og Guatemala, før det tropiske uværet når det sørlige Mexico.