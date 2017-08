FIKK SPARKEN: Ledelsen i Google valgte raskt å sparke James Damore, en ingeniør i selskapet, for å «fremme skadelige kjønnsstereotyper». FOTO: Marcio Jose Sanchez / Scanpix

Kjønnenes kamp i Silicon Valley

Da Google valgte å sparke en medarbeider etter at han hadde skrevet et internt dokument som kritiserte «politisk korrekt monokultur» satte det i gang debatten om kjønnsdiskriminering i USAs IT-bransje. Har Google og de andre gigantene et problem med kvinner?