GÅR AV: Walter M. Shaub Jr., lederen for det amerikanske kontoret for offentlig etikk, et uavhengig byrå innen regjeringen, går av samtidig som han tar til orde for et bedre etisk lovverk. FOTO: J. Scott Applewhite/Ap photo/NTB scanpix

Trumpkritisk etikksjef i USA trekker seg

Lederen for det amerikanske kontoret for offentlig etikk, et uavhengig byrå innen regjeringen, går av samtidig som han tar til orde for et bedre etisk lovverk.