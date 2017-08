Den nye grunnlovsgivende forsamlingen i Venezuela kan stenge parlamentet og hive riksadvokaten allerede på sin første dag, fredag, tror Venezuela-kjenner.

Riksadvokat Luisa Ortega er en av myndighetenes sterkeste kritikere, og har sagt at valget til en ny, grunnlovsgivende forsamling var en skandaløs affære. Fredag kan den samme forsamlingen fjerne henne fra makten.

– Det kan hende de går for så drastiske tiltak og bare blir ferdig med det, sier Venezuela-kjenner, førsteamanuensis Leiv Marsteintredet ved Universitetet i Bergen, til NTB.

Han tror ikke at det opposisjonskontrollerte parlamentet og det nye forsamlingen kan fungere side om side. Hvis de ikke stenger parlamentet, kan de utpeke seg selv til lovgivere, slik at parlamentet blir lammet. Siden den nye forsamlingen også har omfattende rettigheter, kan de i teorien også kaste president Nicolás Maduro, hvis det er en av fraksjonene av sosialistpartiet som ikke støtter Maduro som har fått flertall, selv om det er mindre sannsynlig.

– Diktet opp stemmer

Det er ennå ikke offentliggjort hvem som er valgt inn. Marsteintredet mener det kan skyldes at myndighetene har manipulert valgoppslutningen, slik blant annet leverandøren av det digitale valgsystemet sier. IT-selskapet Smartmatic har jobbet med Venezuelas valg siden 2004 og har aldri før sagt at tallene ikke stemmer, nå sier de at én million stemmer skiller myndighetenes tall fra deres tall.

– Hvis de har diktet opp antall stemmer må de også dikte opp hvor mange stemmer hver enkelt fikk, og det krever avansert matematikk, sier Marsteintredet.

Han mener Smartmatics anklage er troverdig, og at det ikke er noen grunn til å tro på myndighetenes påstand om at over åtte millioner stemte i valget.

Internasjonal fordømmelse

EU, USA og et flertall av de latinamerikanske landene tar avstand fra det nye organet, og sier at de ikke vil anerkjenne det de vedtar.

– Venezuela blir mer og mer isolert og skjøvet over i fanget til Russland, Cuba og Kina, sier professor Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo, til NTB.

Både Peru og Organisasjonen av Amerikanske Stater (OAS) ønsker nå internasjonale møter for å drøfte Venezuela. Bull mener at en vennelandsgruppe, med for eksempel Chile, Bolivia, Colombia og Ecuador, kan være en løsning for å få partene i den fastlåste konflikten ut av voldsspiralen landet har opplevd siden april.