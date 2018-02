En kirke i Pennsylvania i USA oppfordrer par til å ta med AR-15-geværer eller lignende til en kristen seremoni.

Kirken ligger i Pocono-fjellene og er en avlegger av kirkesamfunnet Unification Church.

Arrangøren forteller at seremonien, som er lagt til 28. februar, ble planlagt for flere måneder siden, lenge før massakren i Florida hvor en 19-åring drepte 17 personer med et AR-15-gevær.

På kirkens nettside står det at «et AR-15-gevær eller tilsvarende, som for eksempel et AK semiautomatisk gevær, representerer både muligheten og evnen til å forsvare sin familie og samfunnet».

Leder for menigheten, Tim Elder, sier til AP at våpnene vil være uladde, at de vil være sikret med lås og at de vil bli sjekket i døra. Han tilføyer at kirken ikke har vurdert å avlyse eller flytte seremonien.

– Nå er det viktigere enn noensinne at gode mennesker står opp og krever verktøyene som er nødvendig for å bekjempe ondskap, mener han.

Politiet er varslet om seremonien men vil ikke ha patruljer på stedet da kirken ikke gjør noe ulovlig.

Kirken ligger ikke langt fra en skole, og flere foreldre har uttrykt bekymring.