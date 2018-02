Fransk-syriske Mennel var på vei til stjernestatus før hatefulle angrep på jøder og sympati for terrorister tvang henne av TV-skjermen.

For tre uker siden var fransk-syriske Mennel Ibtissem allerede en stjerne. Hennes opptreden i TV-programmet «The Voice» fascinerte både seere og dommere, som var begeistret for hennes versjon av Leonard Cohens sang «Hallelujah» i engelsk og arabisk versjon.

Produksjonsselskapet rakk å spille inn flere programmer med den 22-årige studenten, men de er allerede blitt skrotet. Mennel er nå en hovedperson på sosiale medier og TV-karrieren ligger i ruiner.

Sympati med terrorister

Allerede dagen etter sendingen gikk på luften avslørte debattanter på flere sosiale medier at hun ifølge dem er både antisemitt og terroristsympatisør.

Andre unnskylder den unge kvinnen: hun var 20 år da hun i bloggen sin prøvde å gi andre enn terroristene skylden for terrorhandlingene deres.

Det skjedde allerede dagen etter attentatet i Nice 14. juli 2016, som kostet 86 mennesker livet.

– Det holder på å bli rutine. Ett attentat i uken. Og for å være helt sikker har terrorister alltid på seg identitetspapirene sine. Det stemmer: når man forbereder en udåd glemmer man aldri papirene sine, skrev hun i en tweet med emneknaggen: «Bare ta oss for å være idioter».

I et nytt budskap skrev hun følgende:

– De ekte terroristene er regjeringen vår.

Sammensvergelse mot muslimer

Hun fulgte opp med tilsvarende tweets som var helt på linje med konspirasjonsteoriene etter mordene i januar 2015 på tegnerne ved ukeavisen Charlie Hebdo, politifolk og kunder og ansatte i et jødisk supermarked i Paris.

Elever ved grunn- og videregående skoler i innvandrerstrøk over hele landet nektet å delta i minnehøytideligheter. Ifølge dem sto Israel, USA og den franske regjeringen bak terroren for å skade muslimene. De unge heftet seg også ved at terroristene hadde papirene sine på seg.

Disse konspirasjonsteoriene og antisemittismen blant unge muslimer lever fortsatt i beste velgående, noe likestillingsminister Marlène Schiappa uttrykker svært presist:

– Mennels formuleringer er helt uakseptable og uholdbare … Men de bør få oss til å stille spørsmål ved samfunnet vårt.

Tror på konspirasjoner

En ny undersøkelse med 1252 deltakere gjennomført for tankesmien Fondation Jean-Jaurès i desember i fjor viser nemlig at hele 70 prosent av franskmenn tror på en eller annen konspirasjonsteori, som spenner fra vaksineskepsis til påstander om at jorden er flat.

Spesielt den yngste delen av befolkningen tror på konspirasjoner, mens de eldre holder stand. Hele 30 prosent av personer mellom 18–24 år mener at «det ikke er sikkert at terrorister var alene om å planlegge og gjennomføre terroraksjonene i Frankrike».

Mennel tilhører denne store gruppen, men hun nøyer seg ikke bare med konspirasjonsteoriene. Hun har delt rasistiske uttalelser av komikeren Dieudonné, som har mange tilhengere blant innvandrerungdom, og hun har distribuert prekener av Hassan Iquioussen, som har tette forbindelser til Gulf-statene.

I en av dem sier han at «jødene er gjerrige og lånehaier», og at de «står bak sammensvergelser mot islam og muslimer». Mennel Ibtissem la følgende ord til Iquioussens kommentar: «Kjære muslimer, fienden er ikke det franske folk, men en minoritet som manipulerer folket vårt».

Heksejakt på Mennel?

Mange undrer seg derimot over hvorfor grupper på internett begynte å undersøke Mennels aktiviteter på nettet samtidig som hun hadde begeistret millioner av TV-seere med sangen sin.

Var det på grunn av hodeplagget hennes i form av en kvinnelig «turban», eller fordi hun sang arabiske strofer i Leonard Cohens mesterverk? Var problemet at hun erstattet «Hallelujah» med et arabisk uttrykk som ifølge jødiske organisasjoner betyr å vende hjem – underforstått å vende hjem til et Palestina uten jøder?

Høyreekstremister og fremmedfiendtlige grupperinger var svært aktive. Andre googlet henne av ren og skjær nysgjerrighet, og etter å ha lest hennes tweets og kommentarer var foreningen av ofre for terroraksjonen i Nice – hvorav mange var muslimer – blant de første til å ta avstand fra den unge kvinnen.

Mennel Ibtissem unnskylder seg med at hun var ung.

Unnskyld til familiene

– Jeg er bevisst over at jeg skrev enkelte dumheter … Men jeg var 20 år den gang, og jeg sier unnskyld til ofrenes familier, sa hun nylig til radiostasjonen RTL.

Unnskyldningene har ikke hjulpet. Produksjonsselskapet ITV Studios har varslet at klimaet rundt den unge stjernen gjør det umulig å fortsette.

Nå er historien i ferd med å være over, slik den syriske forfatteren og flyktningen Omar Youssef Souleimane skriver i ukemagasinet Le Point.

– Hele bråket rundt Mennel dør ut. Det viktigste er at vi ikke glemmer ideologien som ligger bak denne kløften mellom unge franskmenn og deres eget land.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN