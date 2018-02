En australsk bonde som skjøt og drepte en «ikonisk» 100 år gammel krokodille, er ilagt en bot på nærmere 70.000 kroner.

Den 5,2 meter lange krokodillen ble skutt mellom øynene i en elv like ved en gård i Rockhampton sentralt i Queensland i september.

Luke Stephen Orchard (31) erklærte seg skyldig i retten, men sier han drepte krokodillen fordi han var «lei av at den tok kalvene hans». Han sier han gjorde det for å beskytte storfe ved Belmont forskningssenter, der han jobbet.

Påtaleansvarlig Jess King argumenterte på sin side med at eksperter estimerte med at krokodillen var rundt 100 år gammel, noe som gjorde den sjelden og kulturelt viktig for regionen.

Krokodiller er beskyttet i Australia, og kan ikke bli drept uten godkjennelse fra viltmyndighetene. Straffen for å drepe ikoniske krokodiller, som er over 5 meter lange, er høyere.

Eksperter på dyreliv advarer om at den store krokodillens død vil føre til et maktvakuum i økosystemet i den lokale elven, noe som vil føre til at yngre krokodiller blir mer aggressive ettersom de kjemper om dominans over territoriet.