Cricketlegenden Imran Khan erklærer seg som vinner av i Pakistan. Men noe offisielt resultat foreligger ikke, og opposisjonen klager over valgfusk.

En sliten, men oppglødd Khan slo an en forsonende tone i en tale til nasjonen fra sitt hjem i Islamabad. Khan sa at valget hadde vært det meste åpne og gjennomsiktige i landets historie.

– Vi har lyktes, og vi er blitt gitt et mandat, sa Khan.

Den selverklærte vinneren lovet et «nytt» Pakistan. Han forsikret nasjonen at han ville rydde opp i korrupsjonen «som spiser vårt land som en kreftsvulst». Khan vil også gjenopprette balansen i forholdet til USA på en måte som tjener begge land, som han sa.

Vil møte India

Minst like viktig for Khans tilhengere er at han vil møte erkerivalen India på jevnbyrdig og sivilisert måte for å drøfte stridighetene i den splittede Kashmir-regionen, som begge land gjør krav på.

Resultatene fra valget onsdag er blitt kraftig forsinket på grunn av tekniske problemer med tellesystemet. Mange av stemmene må telles manuelt.

Foreløpig er det ingen offisielle resultater. Valgkommisjonen sier at valget er gått 100 prosent riktig for seg.

Lokale medier viste tidligere torsdag til ubekreftede resultater fra opptellingen som viste at Khan ledet. En rekke fjernsynskanaler har sine egne prognoser, der Khan ligger svært godt an.

Kanskje flertall

Men det er foreløpig uklart om PTI får rent flertall i nasjonalforsamlingen, eller om partiet må starte koalisjonsforhandlinger. Uoffisielle resultater torsdag ettermiddag ga Khans parti minst 100 seter i nasjonalforsamlingen.

Et flertall på 137 er nødvendig for å danne regjering alene. Valgkommisjonen har ikke sagt når det er ventet at resultatet vil foreligge.

Påstander om valgfusk er allerede fremmet. Med mindre enn halvparten av stemme talt opp, sa lederen for Pakistan Muslim League, partiet til den avsatte og fengslede eksstatsministeren Nawaz Sharif, at prosessen er tuklet med og ikke til å stole på.

Dette utløste spekulasjoner om at taperne kan trenere regjeringsdannelsen. Prognosene gir det sittende regjeringspartiet bare 61 plasser i nasjonalforsamlingen.