Ratko Mladic fikk strengeste straff, og det vil nok være en trøst for alle ofre. Men han vil helt sikkert anke saken, fastslår Balkan-ekspert.

Tidligere hærsjef Ratko Mladic ble onsdag kjent skyldig i både folkemord og forbrytelser mot menneskeheten av FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia.

– Det er domstolens strengeste straff, og da har han fått som fortjent, sier Balkan-ekspert og tidligere NTB-journalist Kjell Arild Nilsen.

Fakta: Ratko Mladic Født i 1942. Hans far ble drept av kroatiske fascister. Tok militær utdannelse og ble på 1970-tallet offiser i hæren i det daværende Jugoslavia.

Ledet de militære styrkene til de bosniske serberne under borgerkrigen i Bosnia på 1990-tallet.

Tiltalt blant annet for å ha stått bak massakren på rundt 8.000 bosniske muslimer i byen Srebrenica i 1995.

Pågrepet i mai 2011 nordøst i Serbia etter 16 år på rømmen.

I november 2017 dømt til livsvarig fengsel for folkemord i Srebrenica og andre krigsforbrytelser under krigen i Bosnia. (Kilder: BBC, AFP)

Han mener at straffen vil være en trøst for alle som har lidd, men presiserer at saken nok ikke er over.

– Mladic kommer helt sikkert til å anke, sier han.

– Historien skrives av seierherrene, sa Mladics sønn Darko Mladic, og la til at Jugoslavia-domstolen er styrt av seierherrene, altså NATO.

Både Darko Mladic og en av farens advokater gjorde det klart at dommen på livsvarig fengsel vil bli anket.

Typisk reaksjon

Nilsen sier det er typisk Mladic å ha et raseriutbrudd under dommerens opplesning.

Etter en pause i rettssalen reiste Mladic seg og begynte å rope i protest mot at dommer Alphons Orie ikke etterkom forsvarets krav om å utsette opplesingen av dommen og i stedet hoppe direkte over til selve domsavsigelsen. Orie valgte å avvise dette kravet.

Fakta: FNs Jugoslavia-domstol FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) ble opprettet etter vedtak i FNs sikkerhetsråd i 1993.

Domstolen ligger i Haag og har jurisdiksjon over enkeltpersoner som er ansvarlige for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i det tidligere Jugoslavia etter 1. januar 1991.

Domstolen har 16 permanente dommere. De er fordelt på tre kamre med tre dommere hver og et appellkammer.

Domstolen har sin egen påtalemyndighet.

I alt 161 politikere og militære fra det tidligere Jugoslavia blitt tiltalt av domstolens påtalemyndighet.

Dommen mot Ratko Mladic blir den siste i domstolen, som og innstiller all virksomhet fra nyttår.

– Mladic har aldri respektert domstolen, og det var bra at han ble vist ut av salen, sier Nilsen, som konstater at nå er alle de viktigste bak krigsforbrytelsene i Bosnia kjent skyldig.

– Det er ingen flere av de store, viktige lederne fra denne krigen som nå skal stilles for retten, sier han.

Fortsatt splittelse

Selv om dommen mot Mladic både er riktig og viktig, sier Nilsen at det er vanskelig å vite hva dommen har å si for situasjonen i Bosnia.

– Den nasjonalistiske splittelsen i Bosnia er ikke blitt borte, tvert imot er splittelsen nesten like sterk som den gang.

Han sier også at det er store spenningene mellom mange av statene som utgjorde det tidligere Jugoslavia. Spenninger omverdenen ikke synes å få meg seg.

Fakta: Dommen mot Ratko Mladic Ratko Mladic, bosnisk-serbisk hærsjef under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia, er dømt til livsvarig fengsel i Krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (ICTY) i Haag.

Mladic ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter bortsett fra folkemord på en rekke steder utenom Srebrenica.

Han ble dømt for disse tiltalepunktene:

Folkemord i Srebrenica.

Forfølgelse, regnet som forbrytelse mot menneskeheten.

Utryddelse, forbrytelse mot menneskeheten.

Drap, forbrytelse mot menneskeheten.

Drap, forbrytelse mot krigens lover eller sedvaner.

Deportasjon, forbrytelse mot menneskeheten.

Umenneskelig behandling gjennom tvangsforflytning, forbrytelse mot menneskeheten.

Terror, forbrytelse mot krigens lover og sedvaner.

Ulovlig angrep mot sivile, forbrytelse mot krigens lover og sedvaner.

Gisseltaking, forbrytelse mot krigens lover og sedvaner. (Kilde: TT)

Bosniske etterlatte ganske fornøyd

Ofre og etterlatte etter krigen i Bosnia er bare delvis fornøyd med dommen mot den tidligere bosnisk-serbiske hærsjefen Ratko Mladic.

– Jeg er delvis fornøyd, sier leder Munira Subasic i organisasjonen Srebrenicas mødre.

Hun viser til at han ikke ble funnet skyldig i folkemord i flere av landsbyene som ble rammet.

Mladic ble imidlertid funnet skyldig i folkemord i forbindelse med Srebrenica-massakren i 1995, der nesten 8.000 menn og gutter ble drept.