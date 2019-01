Foran titusenvis av jublende tilhengere i Caracas utropte Venezuelas opposisjonsleder seg selv til landets midlertidige president. Han blir anerkjent av USA og en rekke andre land. Venezuelas president Maduro svarer med å bryte diplomatiske forbindelser til amerikanerne.

Kunngjøringen kom onsdag under en massedemonstrasjon i den venezuelanske hovedstaden, skriver Aftenposten.

Den 35 år gamle opposisjonslederen Juan Guaido løftet sin høyre hånd og erklærte høyt og tydelig at han formelt tar ansvar for å styre landet, som har rundt 32 millioner innbyggere.

– Jeg lover å formelt å overta den nasjonale, utøvende makten som fungerende president i Venezuela for å få en slutt på maktberøvelsen, innsette en overgangsregjering og holde frie valg, sa Guaido til øredøvende jubel fra titusenvis av tilhengere som demonstrerte mot den sittende presidenten, Nicolás Maduro.

Flere land anerkjenner Guaido

USAs president Donald Trump anerkjente kort tid etterpå Guaido som Venezuelas legitime president, følge en pressemelding fra Det hvite hus. Det samme har Canadas utenriksdepartement gjort, ifølge CBC.

Utover onsdagskvelden fulgte det ene landet etter det andre med sine støtteerklæringer: Colombia, Brasil, Peru, Chile, Paraguay, Guatemala, Costa Rica og Argentina stiller seg bak Guaido som president.

Mexico støtter fortsatt Maduro.

Utenriksdepartementet i Norge har klokken 21.30 onsdag kveld ingen kommentar til den dramatiske utviklingen i Venezuela.

Frankrike konfererer onsdag kveld med de andre EU-landene om hvordan de skal forholde seg til den nye situasjonen i Venezuela, melder Reuters.

«Innbyggerne i Venezuela har lidd for lenge under det illegitime Maduro-regimet. I dag har jeg offisielt anerkjent presidenten i Venezuelas nasjonalforsamling, Juan Guaido, som midlertidig president i Venezuela», skriver Trump på Twitter.

Venezuela bryter med USA

Som følge av Trumps uttalelse har Venezuelas president Maduro brutt de diplomatiske forbindelsene med USA. Diplomatisk personell får 72 timer på seg til å forlate landet.

Også Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), som representerer 35 stater i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika, varsler at de nå anser Guaido som fungerende president.

«Du har vår anerkjennelse til å tilbakeføre landet til demokrati», skriver organisasjonen på Twitter.

– Slutten på et langt mareritt

– Venezuela har fått en ny president, Juan Guaido. Han har støtte av folket og den demokratiske verden, sier Thor Halvorsen (42) som står bak den årlige konferansen Oslo Freedom Forum.

Han snakker engasjert på telefonen fra New York hvor han bor. Nå øyner han nytt håp for det han omtaler som et demokratisk Venezuela, landet som han er født i, og som hans forfedre kom til i 1536. En av dem ble Venezuelas første president, Cristóbal Mendoza.

Adriana Loureiro, Reuters

– Dette er begynnelsen på slutten på et langt mareritt, sier Halvorsen som gleder seg over at deler av det internasjonale samfunnet var raskt ute med sin støtte til den nye midlertidige presidenten.

Han kaller Maduro «en feiging» og antar at han vil søke eksil i Cuba.

– De neste 12 timene blir avgjørende, sier Halvorsen, som er fetter av opposisjonspolitikeren Leopoldo Lopez. Han sitter i husarrest i Caracas på andre året og har tidligere sittet i fengsel.

– Jeg tror at fetteren min kan være en fri mann om noen dager. Jeg håper det.

Forsker: – Høyt spill fra opposisjonen

Benedicte Bull, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, er overrasket over opposisjonens siste trekk i Venezuela.

– Dette er et høyt spill fra opposisjonen for å tvinge frem en reaksjon fra militæret. Det er uventet at dette skulle komme så raskt, at Guaido turte det, sier Bull.

At Guaido onsdag erklærte seg som landets nye, midlertidige president ser hun som et ledd i opposisjonens strategi for å presse frem en endring med en overgangsregjering og et raskt nyvalg. Bull påpeker at det er bestemmelser i landets konstitusjon som gir opposisjonslederen rett til å gjøre dette i denne situasjonen.

Adriana Loureiro, Reuters

– Opposisjonen forsøker å tvinge frem at militæret tar avstand fra den sittende presidenten, Maduro. Nå må militæret velge hvem det skal støtte, Guaido eller Maduorom.

Hun konstaterer at både USA og Canada har gått ut med støtte til Guaidos selvutnevnelse som midlertidig president. Hun vil foreløpig ikke spekulere i hva det kan bety, men sier at også det kan tvinge frem en reaksjon.

– USA har tidligere har truet med at hvis mange demonstranter blir drept, vil de intervenere på en eller annen måte. Hvordan vet vi ikke.

Økonomisk ruin

Maduro ble gjenvalgt som president i fjor og ble formelt tatt i ed for en ny periode for to uker siden. Han har kontroll over alle sentrale politiske institusjoner og får støtte fra militæret. Mange anklager ham for at landets økonomi ligger i ruiner.

De siste årene har Venezuela vært rammet av enorme økonomiske problemer og skyhøy inflasjon. Deler av middelklassen er nærmest utradert, og svært mange har flyktet fra landet.

Mannen som onsdag erklærte seg som Venezuelas nye, midlertidige president, Juan Guaido, er president i landets nasjonalforsamling. Der har opposisjonen flertall.

Fakta: Fakta om Venezuela Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer.

Opposisjonen mener president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator.

I 2017 ble minst 125 mennesker drept i forbindelse med demonstrasjoner mot presidenten og hans regjering.

I juli 2018 gjennomførte Maduro et omstridt valg på en ny grunnlovsforsamling. Den fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015.

Maduro ble gjenvalgt i mai 2018 i et valg opposisjonen boikottet og USA, EU og OAS kritiserte.

1,6 millioner har forlatt landet siden krisen for alvor begynte i 2015. Det er minst 800.000 i Colombia, 500.000 i Ecuador og 400.000 i Peru. Kilde: NTB

Men nasjonalforsamlingen er i praksis satt på sidelinjen etter at landets president, Nicolás Maduro, i 2017 etablerte en såkalt grunnlovsforsamling med makt til å endre lover.

Også i andre byer i Venezuela demonstrerte tusenvis av tilhengere og motstandere av den omstridte presidenten Maduro. Han ble i fjor gjenvalgt i et valg som ble boikottet av opposisjonen og sterkt kritisert av EU, USA og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS).

Manaure Quintero, Reuters

Demonstranter mistet livet

Natt til onsdag ble minst fem mennesker drept i sammenstøt mellom demonstranter. Det skjedde to døgn etter at en gruppe soldater oppfordret venezuelanerne til å gjøre opprør mot Maduro.

Soldatene ble pågrepet etter å ha angrepet en kommandosentral nord i hovedstaden Caracas.

Blant de fem som ble drept natt til onsdag, er en 16-åring som mistet livet etter at det ble skutt med skarpt mot en gruppe demonstranter i Caracas.