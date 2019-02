Donald Trump varslede erklæring om unntakstilstand frigir store midler til grensemuren, men demokratene varsler en resolusjon som kan oppheve erklæringen.

President Trump skal fredag signere budsjettavtalen som ble vedtatt i Kongressen torsdag, før han erklærer unntakstilstand. Han vil bruke 8 milliarder dollar på grensemuren, opplyser en ikke navngitt tjenestemann i Det hvite hus til CNN.

Dermed vil Trump gå langt over summen på 1,7 milliarder dollar som republikanere og demokrater i Kongressen ble enige om å bevilge til muren. Med erklæringen kan Trump blant annet hente penger fra det militære, fra nødhjelpsfond og fra kampen mot narkotika.

Muren mot Mexico var Trumps mest konkrete valgløfte. Presidenten utløste en 35 dager lang nedstengning av statsapparatet for å nå frem, men han har slitt med å få Kongressen med seg på laget. Med fredagens varslede beslutning, kan Trump endelig levere valgløftet sitt, men beslutningen starter også det som vil være en innviklet konstitusjonell runddans i Washington.

Demokratene varsler kamp

En rekke ledende demokrater forteller til Washington Post at en resolusjon vil komme innen få dager der de vil be Kongressen oppheve erklæringen. Hvis Representantenes hus vedtar resolusjonen, vil det tvinge det republikanske flertallet i Senatet til å ta stilling til den innen 15 dager. Vinner resolusjonen frem både i Representantenes hus og i Senatet, kan Kongressen oppheve presidentens erklæring, men da kun hvis Trump ikke legger ned veto.

Hvis resolusjonen faller gjennom i Senatet, eller hvis Trump legger ned veto, vil demokratene «utfordre erklæringen ved domstolene».

– Erklæringen utgjør grovt misbruk av presidentens makt, sier demokraten Jerrold Nadler, som leder rettsutvalget i Representantenes hus.

– Det er et forsøk på å endre den konstitusjonelle tredelingen av makten. Kongressen har makten til å tilbakeholde pengene, understreker Nagler, som mener Trumps beslutning ikke bør tolereres.

Tverrpolitisk bekymring

Ifølge CNN har det republikanske flertallet i Senatet i ukevis forsøkt å snakke Trump ut av en erklæring om unntakstilstand. Senatets leder Mitch McConnell har uttalt at flere moderate republikanske senatorer vil stemme mot presidentens erklæring. Flere av dem frykter at erklæringen vil skape en farlig presedens som fremtidige presidenter kan utnytte.

– Hele ideen om at presidenter, om det så er president Trump, Warren eller Sanders, kan erklære unntakstilstand og sluke maktfordelingen med mål om å finansiere et spesifikt prosjekt, er et alvorlig konstitusjonelt spørsmål, sier den republikanske senatoren John Cornyn.

Også demokrater reagerer på Trumps beslutning. Demokraten Nancy Pelosi, som er leder for Representantenes hus, og demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, kaller tiltaket en lovløs handling og et klart maktmisbruk.

– Dette er nok en demonstrasjon av president Trumps klare forakt for rettsstaten. Dette er ikke en krise, og presidentens forsøk på å piske opp frykt, gjør det ikke til en krise, sier de og gjør det klart at Kongressen vil forsvare sin konstitusjonelle rolle som bevilgende myndighet, sa de to i en felleserklæring.