Pakistansk politi mener TV 2-profilen deltok i demonstrasjoner der det ble skutt mot politiet.

Ifølge en politianmeldelse Aftenposten har fått tilgang til, anklages den kjente TV 2-journalisten Kadafi Zaman, sammen med 38 andre navngitte personer, for å ha angrepet politiet da de fredag forsøkte å stanse en demonstrasjon i Gujrat, en by som ligger nord i Pakistan, mellom Lahore og Islamabad.

De er alle anmeldt for drapsforsøk, for å ha tatt mobilen fra fire politimenn, for å ha revet i stykker uniformen til en politimann og for ordensforstyrrelse.

Ifølge anmeldelsen skal det ha blitt skutt mot politiet. Dette er bakgrunnen for at de anklages for drapsforsøk.

Det står imidlertid ikke noe i anmeldelsen om hvem som skal ha skutt eller utført de andre handlingene.

Forbud mot demonstrasjoner

Ifølge anmeldelsen deltok Zaman i en demonstrasjonen sammen med politikere fra Pakistan Muslim League (N), som er partiet til Pakistans fengslede eksstatsminister Nawaz Sharif.

Etter det Aftenposten blir fortalt, er det helt vanlig at når politiet i Pakistan går til aksjon mot slike demonstrasjoner, så kan alle som deltar bli anmeldt.

Myndighetene i landet har i forbindelse med valget 25. juli lagt ned forbud mot slike demonstrasjoner.

– Jeg ble angrepet og slått med køller

Det var dette Zaman ønsket å belyse, ifølge en melding TV 2 har fått formidlet fra fengslet der journalisten sitter. I meldingen skriver han:

«Meningen var å rapportere og dokumentere hvordan politiet trakasserer, pågriper og stanser politiske aktivister som støtter Nawaz Sharif»

Videre heter det:

«Jeg var vitne til ekstrem voldelig adferd fra politiet som brukte køller for å stanse aktivistene. I den sammenheng ble jeg angrepet og slått med køller, til tross for at jeg sa jeg var fra pressen.»

Ifølge TV-kanalen rapportere Zaman om at politiet gikk til massepågripelser av politikere som støtter Sharif kort tid før han ble pågrepet.

To ulike anmeldelser

Aftenposten er også kjent med en annen anmeldelse mot Zaman, som er skrevet av en annen politimann ved en annen politistasjon i Gujrat. Denne anmeldelsen ble også skrevet fredag, samme dag som da journalisten ble pågrepet.

I denne anmeldelsen er Zaman navngitt med 27 andre personer, som alle skal ha deltatt i en demonstrasjon sammen med 80 andre personer.

Ifølge politiet ble demonstrantene rolig bedt om å avvikle protestene. Da skal demonstrantene ha begynt å rope slagord og kaste stein mot politiet. Demonstrantene skal også ifølge anmeldelsen ha truet med å drepe politiet om de forsøkte å nærme seg.

I forbindelse med dette bråket skal noen politifolk ha blitt lettere skadet, ifølge anmeldelsen. Det skal også ha blitt knust ruter på flere biler under demonstrasjonen.

UD vil ikke kommentere anmeldelsene

Frode Andersen, kommunikasjonssjef ved Utenriksdepartementet, kan ikke kommentere anmeldelsene der Zaman er nevnt lørdag kveld.

Han påpeker at det var natt i Pakistan da vi snakket med ham og at de ikke har mer informasjon enn det de allerede har delt.

Han kan heller ikke kommentere om alvorlighetsgraden i anmeldelsene gjør arbeidet med å få Zaman ut vanskeligere.

– Jeg vil ikke bidra til spekulasjon basert på papirer vi selv ikke har fått verifisert, sier Andersen.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække i forbindelse med denne saken, men har ikke fått svar.