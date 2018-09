En tidligere spaltist er i Myanmar dømt til syv års fengsel for å ha skrevet krenkende meldinger om landets leder Aung San Suu Kyi på Facebook.

Ngar Min Swe er kjent skyldig i oppvigleri, og tirsdag falt dommen på syv års fengsel.

– Han ble dømt for å ha skrevet krenkende meldinger på Facebook mot regjeringssjef Aung San Suu Kyi, noe som førte til at folk fikk feil inntrykk av henne, sier en talsmann for en distriktsdomstol i Yangon til nyhetsbyrået AFP.

Myanmar er blitt kraftig kritisert for å stramme inn på ytringsfriheten etter at to myanmarske Reuters-journalister ble dømt til syv års fengsel i forbindelse med at de jobbet med å dokumentere drap på rohingyaer vest i landet.

Ngar Min Swe arbeidet som spaltist under den tidligere militærstøttede regjeringen. Etter at Suu Kyis parti NDL kom til makten i 2016, har han brukt sosiale medier til å legge ut en rekke negative meldinger om Suu Kyi og NDL.

Han ble pågrepet 12. juli, samme dag som han la ut en melding om at Suu Kyi hadde fått et kyss på kinnet av USAs daværende president Barack Obama under et statsbesøk i USA.

Både Ngar Min Swe og flere andre tilhengere av den tidligere militærjuntaen har de siste årene brukt sosiale medier til å legge ut sexistiske og andre krenkende meldinger om Suu Kyi.