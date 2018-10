220.000 mennesker mangler fortsatt tak over hodet en måned etter tsunamien som tok livet av over 2.100 personer på øyen Sulawesi i Indonesia.

Hele landsbyer ble rasert da et kraftig jordskjelv og en etterfølgende tsunami rammet den indonesiske øyen Sulawesi 28. september. Fortsatt er over 1.300 personer savnet.

– Mange av de offentlige tilbudene, som strøm og kommunikasjonsnettverk, er satt i stand og fungerer nesten 100 prosent, sier talsmann Sutopo Nugroho i de nasjonale krisehåndteringsmyndighetene.

Til tross for at indonesiske myndigheter tilrettelegge for et vanlig liv på øyen igjen, er det over 220.000 personer som fortsatt ikke har et sted å bo.

Myndighetene har bygget midlertidige hjem og satt opp telt for de hjemløse, inkludert vann og sanitære fasiliteter.

Regntid

De siste dagene har det regnet kraftig på Sulawesi, som gjør situasjonen for hjemløse barn og voksne vanskeligere.

– Denne regntiden er det siste de tusenvis av familiene som nå må overnatte i ruiner eller er stuet sammen på evakueringssentre, trenger, sier Selina Sumbung, som er leder for Redd Barnas partnerorganisasjon YSTC i Indonesia, i en pressemelding.

12. oktober stanser indonesiske myndigheter leteaksjonen etter de savnede.

Den indonesiske regjeringen har tidligere antydet at landsbyene Balaroa, Petobo og Jono Oge vil forlates urørt som massegraver. Det planlegges å bygge parker og minnesteder der.

NTB scanpix

Sykdommer

Også i august ble Indonesia rammet av et jordskjelv. På øyen Lombok mistet 505 mennesker livet og over 400.000 mistet hjemmene sine. Ifølge Røde Kors er fortsatt over 200.000 barn og voksne husløse etter jordskjelvet på Lombok. De frykter nå at mange av dem kan bli smittet av livstruende sykdommer som malaria, dengue feber og luftveisinfeksjon.

– Mange husløse familier vil sannsynligvis bli smittet fordi det er vanskelig å ivareta hygieniske forhold. Med regntiden øker myggbestanden, og fortsatt ligger hundrevis av lik åpent på bakken, advarer Selina Sumbung.

Regntiden gjør det også vanskelig for hjelpearbeiderne, som må ta i bruk båt for å nå frem til de hardest rammede områdene.