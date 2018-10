18 mennesker ble drept og 40 såret da en 18-årig elev åpnet ild på en yrkesskole på Krim-halvøya. – Han skjøt alle etter tur, forteller en overlevende.

Den unge gjerningsmannen skal ha tatt sitt eget liv etter massakren i byen Kertsj ved Svartehavet. De fleste av ofrene var tenåringer – de yngste elevene på yrkesskolen er 14 år gamle.

Russlands nasjonale etterforskningskomité slår fast at det var 18-årige Vladislav Rosljakov som sto bak massedrapet. Han ble identifisert gjennom overvåkingsvideo. 18-åringen, som ble funnet død med skuddskader ved siden av en rifle inne på biblioteket, hadde gått på skolen siden 2015.

– Jeg var i timen da jeg hørte skyting i første etasje, forteller en elev til nyhetsbyrået AFP.

«Hevn»

– Vi løp alle ut i gangen, der var det flere som løp og skrek at en fyr med maskingevær skjøt alle, tilfeldig og etter tur, sier eleven.

En annen elev foreller at skytingen varte i minst 15 minutter.

Motivet er ikke kjent. En annen anonym medelev forteller til en lokalavis at tenåringen «hatet skolen på grunn av ondskapsfulle lærere, og han hadde hintet om at han ville hevne seg på dem».

– Dette er en kolossal tragedie. Det var et massedrap begått av en drittsekk, sier Sergej Aksjonov, den øverste politiske lederen på Krim-halvøya, som Russland annekterte fra Ukraina i 2014.

Alle skutt

Russiske myndigheter fastslo onsdag kveld at alle ofrene ble skutt. Det var i flere timer forvirring om hva som egentlig hadde skjedd. Tjenestemenn rapporterte først om en gasseksplosjon, deretter ble det meldt at en bombe hadde gått av i skolens kantine midt i lunsjen, men myndighetene avviste siden at det dreide seg om et terrorangrep.

Øyevitner har også fortalt om en eksplosjon og at ofrene ble skutt av en væpnet mann. Onsdag kveld melder flere russiske nyhetsbyråer at en andre, udetonert bombe, ble funnet etter angrepet.

Tenåringer

Skolens rektor, Olga Grebennikova, og flere øyenvitner fortalte hvordan angriperen tok seg inn i skolebygningen, utløste en bombe i kantinen og åpnet ild mot tilfeldige.

Nestlederen for den russiske nasjonalgarden, Sergej Melikov, opplyser at sprengladningen som ble utløst, var hjemmelagd.

Væpnede menn

– Jeg så ut av vinduet, og der var det en fyr med våpen som skjøt mot bygningen. Jeg låste døra og håpet at han ikke skulle oppdage meg. Ti minutter senere kom spesialstyrkene. Jeg vet ikke om de fikk tak i fyren, sa et øyenvitne til den russiske TV-kanalen RT.

RT-journalisten Igor Zjdanov, som videreformidler dette på Twitter , gjengir også hva en jente på skolen fortalte.

– Vi løp, og barna la seg bare ned. Vennen min ble drept rett foran øynene mine. Jeg så hvordan hun falt og lå urørlig. Jeg så hvordan gutter stupte, forteller jenta.

Putin kondolerer

Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 etter at flertallet av innbyggerne der hadde stemt for løsrivelse fra Ukraina. Vesten anerkjenner ikke annekteringen og har innført sanksjoner mot Russland.

President Vladimir Putin uttrykker kondolanser til de berørte i Kertsj, som har forbindelse til det russiske fastlandet med ei bru Putin åpnet i mai. De sårede skal sendes til Russlands beste sykehus dersom det trengs, lover presidenten.