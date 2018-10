Millionbyen har ikke hatt en helg uten skyteepisoder siden 1993, ifølge politiet. Det mener de innbyggerne skal være stolte over.

– Både fredag, lørdag og søndag skjedde det verken skyteepisoder eller drap. Det er første gang på flere tiår, og det er ikke noe bare politiet skal være stolte over, men noe alle innbyggere i New York skal være stolte over, sier politisjef James O'Neill i New York.

«Forferdelig»

Helgen før derimot, 6. og 7. oktober, beskrives som «forferdelig» av politiet. Både i bydelen Brooklyn og i Bronx var det flere skyteepisoder.

Også antallet drap ser ut til å øke igjen. I løpet av årets første seks måneder har 147 personer blitt drept i den amerikanske storbyen, noe som er en økning på 8 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. 2017 var året med færrest antall drap i byen siden 1951.