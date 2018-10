Norsk-iraneren som er varetektsfengslet i Danmark, anklaget for å planlegge et attentat, er en 39 år gammel IT-ekspert bosatt på Oslos vestkant.

Mannen ble pågrepet av det svenske sikkerhetspolitiet Säpo i Göteborg 21. oktober etter at Politiets Efteretningtjeneste (PET) i Danmark i flere uker hadde jaktet på ham.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har også jaktet på mannen, som ifølge den israelske radiostasjonen KAN Bet ble pågrepet med bistand fra den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad. Det siste er ikke bekreftet fra annet hold.

Den 39 år gamle norskiraneren kom til Norge som asylsøker for flere år siden og ble i fjor ansatt i en større IT-bedrift på Østlandet, går det fram av rettsdokumenter som Danmarks Radio har fått tilgang til.

Han er skilt, har flere barn i Norge og er oppført med boligadresse på Oslos vestkant. Han skal også ha vært med på å stifte en forening som fremmer kulturelt og sosialt samarbeid mellom Norge og Iran.

Til dansk politi har han opplyst at han kommer fra Ahvaz i Khuzestan-provinsen sørvest i Iran, og at han tidligere har arbeidet for Irans ambassade i Norge.

Iranske opprørere

PET mener å kunne føre bevis for at mannen har bånd til iransk etterretning og at han planla et attentat mot tre medlemmer av den iranske opprørsgruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), bosatt i Ringsted i Danmark.

39-åringen skal blant annet ha rekognosert og tatt bilder av boligen til en av de tre mennene, som også i lengre tid har vært i PETs søkelys.

ASMLA kjemper for uavhengighet for Khuzestan-provinsen sørvest i Iran og er terrorstemplet av myndighetene i Teheran etter å ha gjennomført en rekke bombeattentat og sabotasjeaksjoner.

En talsmann for ASMLA, Yaqoub al-Tostari, hevdet i forrige måned at det var de som sto bak angrepet mot en militærparade i Ahvaz 22. september, der 25 mennesker ble drept. Tostari er bosatt i Danmark, og skal være en av dem som angivelig skulle drepes.

Iran benekter

39-åringen ble varetektsfengslet bak lukkede dører 22. oktober og har siden sittet i isolat. Mannens forsvarer Allan Lund Christensen ønsker ikke å uttale seg til pressen, men PET har opplyst at norskiraneren nekter straffskyld.

Iranske myndigheter nekter også all befatning med saken og anklager PET for å spre desinformasjon.

Danmark har på sin side hjemkalt landets ambassadør Danny Annan fra Iran, men før han rakk å forlate Teheran ble han ifølge det statlige nyhetsbyrået IRNA kalt inn på teppet i iransk UD.

– Under møtet avviste utenriksministeren enda en gang de ensidige meldingene om et attentatforsøk på et medlem av den iranske opposisjonen og beskyldninger om at Iran skulle stå bak det mislykkede angrepet, sa en talsmann.

Varsler reaksjoner

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fastholder at saken sett med danske øyne er alvorlig og varsler reaksjoner mot Iran.

– Vi bruker de kommende dagene på å henvende oss til våre europeiske allierte for å kunne gi et samlet motsvar, sa Rasmussen under et besøk i Oslo onsdag. EU avventer inntil videre, men fordømmer de angivelige attentatplanene på generelt grunnlag.

– Vi fordømmer alle trusler mot EUs sikkerhet, tar alle hendelser på alvor og står solidarisk ved Danmarks side, sa en talsperson for utenrikssjef Federica Mogherini onsdag.

Norge kommer også til å reagere overfor Iran, forsikrer statsminister Erna Solberg (H).

– Utenriksdepartementet jobber nå med hvilken respons vi skal ha, også med bakgrunn i bedre informasjon fra våre polititjenester om forholdene rundt dette, sa hun onsdag.