Ni kinesiske ungdomsskoleelever er bekreftet drept etter at en 28 år gammel mann gikk til angrep på dem med kniv.

28-åringen skal ha knivstukket elevene som var på vei hjem fra skolen i Shanxi-provinsen nord i landet klokken 18 fredag ettermiddag.

Lørdag morgen lokal tid har dødstallet steget fra sju til ni etter at to elever døde på sykehus. Ofrene er sju jenter og to gutter mellom tolv og atten år gamle. Rundt ti andre elever skal være skadd.

Angriperen skal ha sagt til politiet at han ble mobbet da han selv var elev ved skolen, og at han hatet andre elever.

Knivangrep er ikke uvanlig i Kina. I januar i fjor ble elleve barnehagebarn såret av en mann væpnet med en kjøkkenkniv i regionen Guangxi Zhuang i Sør-Kina.