Minst 100 mennesker drept i to bombeangrep i Somalia

Minst 100 mennesker ble drept og over 300 skadd i eksplosjoner ved utdanningsdepartementet i Somalias hovedstad Mogadishu, opplyser presidenten.

To bomber eksploderte rett etter hverandre ved helsedepartementet i Somalias hovedstad Mogadishu.

NTB-DPA

President Hassan Sheikh Mohamud sier ifølge Reuters at det var to bilbomber som eksploderte lørdag. Det ble først meldt om 29 drepte, men søndag ble dødstallet oppjustert til over 100.

Angrepet var en selvmordsaksjon, sier en talsmann for politiet og legger til at de fleste av de drepte var sivile. I alt fire militante jihadister var involvert i angrepet, ifølge talsmannen.

De kraftige bilbombene eksploderte med få minutters mellomrom like ved kontorene til Somalias utdanningsdepartement i sentrum av Mogadishu.

Ekstremistgruppa al-Shabaab påtok seg ansvaret for attentatet på sin radiostasjon Andalus. Gruppa utfører ofte terrorangrep i Mogadishu.

Al-Shabaab, som er en alliert av al-Qaida, har i flere år forsøkt å velte regjeringen og etablere sitt eget styre basert på en streng tolkning av sharialoven.