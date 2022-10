Mye på spill for Ulf Kristersson

Sverige venter på at Ulf Kristersson skal legge fram et borgerlig regjeringsalternativ i formiddag. Klokka 10 blir det pressekonferanse med fire partiledere.

Moderaternas leder Ulf Kristersson på vei inn i Riksdagen onsdag. Fredag skal han igjen avgi rapport om regjeringssonderingene til talmann Andreas Norlén.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Moderaternas leder har nærmest lovet at han kommer til å ha et borgerlig regjeringsalternativ klart innen han skal møte Riksdagens leder fredag. Fristen gikk egentlig ut onsdag, men Kristersson ba om to ekstra dager og fikk det. Det er hva han ifølge eget utsagn trengte for å få de siste «detaljene» på plass.

Kommentatorer har pekt på at den utsatte fristen tyder på at uenighetene mellom de fire partiene er større enn hva Kristersson har signalisert.

Pressekonferanse

Men torsdag kveld siterte SVT ikke navngitte kilder på at lederne for landets fire høyrepartier – Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerne og Kristdemokraterna – skal holde en felles pressekonferanse klokka 10 for å presentere en avtale om hvordan Sverige skal styres de fire neste årene. Meldingen ble bekreftet fredag formiddag.

En time senere skal Kristersson møte talmannen i Riksdagen Andreas Norlén for å gi beskjed om hvordan forhandlingene har gått.

Det knyttes spenning til hvilke partier som skal delta i en ny regjering. Spørsmålet er om Sverigedemokraterna vil slippe fram en regjering med Liberalerna hvis partiet selv ikke får delta.

Ifølge Sveriges Radio Ekot har dette blitt avklart, og Liberalerna vil bli en del av Kristerssons kommende regjering.

Ny regjering til uka?

Lite har lekket ut fra forhandlingene, men mye tyder nå på at Kristersson har greid å få på plass en regjeringsavtale som er sikret parlamentarisk flertall, ifølge svenske kommentatorer. Avstemningen i Riksdagen kan tidligst skje mandag, hvorpå den nye regjeringen kan presenteres i løpet av neste uke.

Kristersson kommer i så fall til å ha mye å ta tak i. Inflasjonen er skyhøy, 9,7 prosent i september, Tyrkia er fortsatt ikke villig til å stemme fram et svensk Nato-medlemskap, og sikkerhetssituasjonen i Østersjøen er forverret etter Nord Stream-eksplosjonene.

Den svenske høyrelederen har tidligere lovet at han vil ha et pristak på strøm klart innen 1. november. Det er blant tiltakene som haster mest mens det går mot kaldere tider og svært høye strømregninger for svenske husholdninger.

Fra rødt til blått

Valget 11. september endte med blått flertall etter at Sverige har vært styrt av en flere rødgrønne regjeringer siden 2014. Sverigedemokraterna ble største parti, men det er Kristersson fra Moderaterna som er høyresidens statsministerkandidat.

Før dette ble Sverige styrt at en borgerlig allianse bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Folkpartiet, som senere skiftet navn til Liberalerna. Den borgerlige alliansen gikk etter hvert i oppløsning blant annet som følge av ulike holdninger til samarbeid med Sverigedemokraterna. I dag tilhører Centerpartiet rød blokk.