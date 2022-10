Rishi Sunak: Ingen tvil om at Storbritannia står overfor dype økonomiske utfordringer

Storbritannias påtroppende statsminister Rishi Sunak lover å jobbe for stabilitet og samhold som virkemidler mot landets økonomiske krise.

Rishi Sunak er Storbritannias neste statsminister.

NTB

I sin første uttalelse som ny toryleder kommenterte Sunak det å bli valgt som partileder for Det konservative partiet. Det er det største privilegiet i hans liv, sa han.

– Storbritannia er et flott land, men det er ingen tvil om at vi står overfor dype økonomiske utfordringer. Jeg lover at jeg vil tjene med integritet og ydmykhet, og jeg vil jobbe hardt for å levere for det britiske folk, sa den påtroppende statsministeren i en kort uttalelse mandag kveld.

Han takket også sin forgjenger Liz Truss for hennes innsats under det han kalte eksepsjonelt vanskelige omstendigheter. Truss meldte sin avgang etter 44 dager i jobben.