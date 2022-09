Høyrekoalisjonen vinner i Italia

Høyrekoalisjonen ledet av Giorgia Meloni går mot en storseier i Italia. Ifølge valgdagsmålinger kan de ha fått så mange som 45 prosent av stemmene.

Giorgia Meloni ser ut til å bli Italias neste statsminister.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Høyrepopulisten Meloni, som er partileder i Italias brødre, ser dermed ut til å bli landets neste statsminister.

Ytre høyre-koalisjonen består i tillegg av partiene Ligaen og Berlusconis Heia Italia.

De første prognosene basert på opptalte stemmer viser at Melonis parti vil få 24.6 prosent av stemmene.

Ligaen og Fremad Italia ligger ifølge målingene an til å få henholdsvis 8,5 til 12,5 prosent og 6 til 8 prosent. Om de stemmer, vil koalisjonen få opptil 45 prosent og flertall i begge kamre i nasjonalforsamlingen.

Leder for det Italias demokratiske parti, Debora Serracchiani, erkjente like etter klokken 0130 nederlaget i valget.

– Dette er en trist kveld for landet, sier hun ifølge Reuters.

Meloni kan dermed bli Italias første kvinnelige statsminister noensinne, men også den første italienske statslederen fra ytre høyre siden diktatoren Benito Mussolini styrte landet fra 1922 til 1943.

Meloni sier i en tale etter valgseieren er et faktum at hun vil være en leder for hele Italia, dersom hun blir valgt til statsminister.

Meloni har alliert seg med ytre høyre-partiet Ligaen og partileder Matteo Salvini, som i likhet med Meloni vil slå hardt ned på ulovlig innvandring. Hun har også slått seg sammen med partiet til tidligere statsminister Silvio Berlusconi, Heia Italia.