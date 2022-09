Sky News: Massegrav med flere hundre døde funnet i Izium

Over 440 døde mennesker er funnet på et nyopprettet gravfelt i den ukrainske byen Izium etter at den ble frigjort fra russisk okkupasjon, opplyser lokalt politi til Sky News.

Serhii Bolvinov, etterforskningsleder i Kharkiv-regionen, sier til TV-stasjonen at alle likene skal graves opp og sendes til rettsmedisinske undersøkelser som del av en større etterforskning for å samle bevis for mulige krigsforbrytelser begått av russiske styrker.

– Jeg kan si at det er en av de største massegravene som er funnet i en frigjort by. Omtrent 440 ble gravlagt på ett sted, sier etterforskningslederen til Sky News.

Bolvinov sier de døde har blitt begravet enkeltvis på gravfeltet.

Ulike dødsårsaker

– Vi vet at noen har blitt skutt og drept, og at noen har død av artilleriild, såkalte mineeksplosjonstraumer. Noen har også blitt drept i luftangrep. Fortsatt er det mange som ikke er identifisert, sier etterforskningslederen.

Bolvinov opplyser samtidig at de har avdekket en rekke andre gravsteder siden de begynte å undersøke forbrytelser som har blitt begått i deler av Kharkiv-regionen, som har vært under russisk kontroll i flere måneder.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, sier til Nettavisen at det ikke er noen grunn til å tvile på meldingene som kommer fra ukrainsk hold.

– Hvis de sier det er en massegrav, vil det raskt være etterprøvbart. Ukraina har ingen grunn til å bløffe på dette, sier han til avisen.

– Bare begynnelsen

Røseth tror også funnene i Izium bare er begynnelsen på hva ukrainerne vil finne etter hvert som de gjenerobrer byer og områder.

– Dette er det største funnet de har gjort. Jeg frykter det er enda større massegraver i Mariupol, som hadde rundt 100.000 innbyggere igjen da russerne omringet byen. Russerne slapp ikke ut sivilbefolkningen før de hadde bombet byen sønder og sammen, påpeker han.