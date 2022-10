Sosiale medier og terrorangrep opp i amerikansk høyesterett

Amerikansk høyesterett vil behandle to saker der sosiale medieselskap stilles økonomisk ansvarlig for terrorangrep.

Sakene blir sett på som en viktig prøve på en lov som fritar nettselskap for ansvar for det brukerne legger ut på nettstedene de eier.

I sakene retten vil behandle har pårørende til en kvinne og mann drept i terrorangrep i Frankrike og Tyrkia saksøkt Google, Twitter og Facebook.

De anklager selskapene for å hjelpe terrorister med å spre budskapet sitt og radikalisere nye tilhengere. En av sakene ble henlagt, mens den andre har gått videre i rettssystemet.

Det er ventet at høyesterett starter saksbehandlingen i vinter med avgjørelser en gang før juni 2023.

IS-videoer

En av sakene gjelder den amerikanske statsborgeren Nohemi Gonzalez (23) som studerte i Paris. Hun var en av 130 mennesker som ble drept i IS-angrepet i byen i november 2015.

Hennes pårørende gikk til søksmål mot Google, som eier Youtube. De hevdet nettjenesten hadde hjulpet IS ved å la islamistgruppen legge ut videoer som oppfordret til vold og bidro til å rekruttere støttespillere.

De argumenterte med at selskapets algoritmer anbefalte disse videoene til seere som mest sannsynlig er interessert i dem. Men en dommer avviste saken og en ankedomstol opprettholdt kjennelsen.

Drept i Istanbul

Den andre saken retten vil behandle dreier seg om den jordanske statsborgeren Nawras Alassaf. Han døde i et angrep i 2017 i nattklubben Reina i Istanbul der et IS-medlem drepte 39 mennesker.

Alassafs slektninger saksøkte Twitter, Google og Facebook for å ha hjulpet terrorisme. De hevdet at nettselskapene hjalp IS til å vokse og ikke gikk langt nok i forsøket på å dempe terroraktivitet på sine nettsteder.

En lavere domstol tillot at saken kunne føres for retten.