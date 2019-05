USAs president Donald Trump sier Kina bør inngå en handelsavtale nå for å unngå en langt dårligere avtale etter 2020, dersom Trump blir gjenvalgt.

Washington og Beijing er i fastlåste handelssamtaler som har foregått samtidig som USA har innført tunge tolløkninger på kinesiske varer.

– Jeg tror Kina føler at de blir slått i forhandlingene som like gjerne kan vare frem til neste valg i 2020, der de kan bli heldige og få seier for demokratene, skriver Trump på Twitter.

Vil ha toll på det meste

Presidenten tilføyer at situasjonen blir langt verre for Kina dersom han vinner valget. Trump har kalt samtalene med Kina for «oppriktige og konstruktive», men mindre enn et døgn etter at USAs siste tolløkning på kinesisk import trådte i kraft, ga han fredag kveld orde om at han vil ha toll på nesten alle kinesiske varer som i dag ikke er tollbelagt.

Håper å få fart på USA

Fredag økte USA tollen fra 10 til 25 prosent på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar. Trumps nye varsel gjelder toll på kinesiske varer til en verdi av 300 milliarder dollar. Dette er varer som i dag ikke er tollbelagt.

Amerikanske importører og forbrukere er de som umiddelbart vil måtte betale prisen for dette, men Trumps håp er at amerikanerne i stedet for å importere fra Kina skal utvikle, produsere og kjøpe amerikanske produkter og på den måten få fart på USAs økonomi.

Begge parter er enige om å møtes igjen i Beijing, men tidspunktet er ikke klart.