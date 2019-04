Pengegavene har nå passert 700 millioner euro, tilsvarende 6,7 milliarder kroner.

Kort tid etter storbrannen tirsdag uttalte den franske millardæren Francois-Henri Pinault at han donerer 100 millioner euro til gjenoppbyggingen av Notre-Dame. Dette ble starten på en pengestrøm som øker time for time.

De største bidragene kommer fra franske næringslivsgiganter som Bettencourt-familien, som eier kosmetikkgiganten L'Oréal og som donerer 200 millioner euro (1,9 milliarder kroner), og Kering-gruppen, som blant annet eier motehusene YSL og Gucci. De har kunngjort at de vil gi 100 millioner euro.

Like stort beløp har LVHM-gruppen og dens sjef Bernard Arnault kunngjort at de vil gi. Holdingselskapet eier noen av verdens mest kjente merkevarer innen luksusproduktbransjen, blant annet motehuset Louis Vuitton, champagneprodusenten Moët et Chandon og konjakkprodusenten Hennessy.

Pengegavene har nå passert 700 millioner euro, tilsvarende 6,7 milliarder kroner. Det viser en beregning som nyhetsbyrået AFP har gjort.

Dominique Bichon, TT / NTB scanpix

Vil ha giverkonferanse

Også det franske oljeselskapet Total vil gi 100 millioner euro til gjenoppbyggingen av katedralen. Flere banker og selskaper i en rekke andre bransjer har også satt seg på giverlisten.

I tillegg har en rekke enkeltpersoner blant franske milliardærer lovet å gi store pengesummer.

Tirsdag opplyste ordfører Anne Hidalgo at Paris kommune bevilger 50 millioner euro. Hun tar også til orde for at det bør holdes en internasjonal giverkonferanse i løpet av få uker for å få koordinert alle gavene som skal bidra til å få gjenreist den gotiske katedralen.

Oleg Cetinic, TT / NTB scanpix

Eikebjelker og spesialister

Sylvain Charlois, sjef for et det franske skogselskapet Charlois, sier han vil donere 1300 eikebjelker som han anslår trengs for å bygge opp igjen den intrikate takkonstruksjonen.

Men han understreker samtidig at det ikke vil være enkelt å finne store nok eikestammer.

– I Frankrike i dag ikke finnes noen tømmerlagre som er store nok er for et så stort prosjekt som dette, sier han.

I tillegg til tømmer og andre spesialmaterialer, vil det også være et stort behov for håndverkere med ekspertise på denne type bygningskonstruksjoner.

Blant dem som tilbyr Frankrike hjelp, er president Vladimir Putin som har tilbudt seg å sende «det beste Russland har av spesialister på restaurering av historiske monumenter».