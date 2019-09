En person er skutt i Stockholm. Ifølge Expressen er det snakk om en kjent advokat.

Skyteepisoden fant sted innendørs, opplyser Stockholm-politiets talskvinne Anna Westberg. Politiet fikk melding om saken i 9-tiden, og saken etterforskes som drapsforsøk.

Det er uklart hvor alvorlig skadd offeret er. Vedkommende er brakt til sykehus, og flere politipatruljer og ambulanser er på plass ved åstedet ved Norr Mälarstrand sentralt i byen.

Ifølge Expressen ble mannen skutt i brystet og funnet i et trappehus ved boligen sin. Han skal ha vært ved bevissthet da han ble funnet, og avisen melder også at han later til å ha blitt truffet av flere skudd.

– Vi har en pågående aksjon der vi jobber for å pågripe gjerningspersonen eller gjerningspersonene. Det er for tidlig å si hvor mange det er snakk om, sier Westberg.