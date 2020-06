Israel bekrefter angrep i Syria og Libanon

Det israelske luftforsvaret bekrefter at landet har trappet opp angrepene mot iranske og iranskstøttede mål i Syria og Libanon.

Publisert Publisert Nå nettopp

NTB

– I perioden under koronaviruset har luftforsvaret utvidet innsatsen, sammenlignet med tiden forut for koronaviruset, sa luftforsvarets sjef Amiram Norkin på en videokonferanse med ledere fra israelsk luftfartsindustri og som ble kringkastet på fjernsynskanalen Channel 12.

Iran har vært målet for angrepene og hensikten har vært å hindre landets strategiske evner i regionen, fortalte han.

Det er sjelden vare i Israel at forsvaret bekrefter sine utenlandske militæraktiviteter. Ofte svarer forsvaret med at det ikke kan kommentere meldinger om israelske luftangrep mot iranske eller iranskstøttede mål.

Samme dag som Norkin uttalte seg, opplyste den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at uidentifiserte luftfartøy hadde angrepet åtte militærmål tilhørende iransk milits i den østlige delen av Syria og at minst tolv soldater ble drept.

Iran er en langvarig alliert av Syrias president Bashar al-Assads regime.