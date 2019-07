Fransk påtalemyndighet vil gå inn for tiltale flyselskapet Air France for uaktsomt drap og forsømmelse i forbindelse med flystyrten i 2009.

Det opplyser kilder i det franske rettsvesenet til nyhetsbyrået AFP. Fransk påtalemyndighet har konkludert med at Air France var klar over at Airbus 330-flyet hadde problemer med fartsmålerinstrumentet, men ikke informerte eller trente opp piloter i hvordan de skulle håndtere problemene.

Fire nordmenn

228 personer mistet livet da flyet 1. juni 2009 styrtet Atlanterhavet under en storm. Fire av disse var norske statsborgere. Blant dem var 58 år gamle Karsten Moholt og sønnen Karsten Aleksander (35) fra Bergen.

Air France-ulykken fremdeles et mysterium

Undersøkelser viste at styrten skjedde som følge av problemer med å kontrollere flyets hastighet.

Det tok to år før flyet ble lokalisert, 3.900 meter under havoverflaten i Atlanterhavet utenfor Brasil. Flyet var på vei til Paris fra Rio de Janeiro.

Påtalemyndigheten mener det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale mot flyprodusenten Airbus.