Forskere har oppdaget et stort hulrom i hjertet av Kheopspyramiden i Egypt. Rommet har sannsynligvis vært ukjent og urørt i 4500 år.

Rommet er dermed det fjerde man kjenner til i pyramiden, i tillegg til kongekammeret, dronningkammeret og rommet som kalles det store galleriet. Forskerne som har gjort funnet, opplyste torsdag at rommet er på størrelse med et passasjerfly.

– Det er stort. Det er på størrelse med et 200-seters passasjerfly, midt i pyramidens hjerte, sier Mehdi Tayoubi til AFP.

Han deltar i prosjektet ScanPyramids og var med på å gjøre oppdagelsen.

Pyramiden er siden oktober 2015 blitt gjennomlyst med avansert teknologi. Funnene er gjort kjent i en artikkel i tidsskriftet Nature.

Forskerne har ikke vært inne i hulrommet og vet derfor ikke hva det eventuelt kan inneholde.

Ukjent innhold

Hulrommet er den første store strukturen som er funnet inne i pyramiden siden 1800-tallet.

– Det har vært mange teorier om eksistensen av hemmelige rom i pyramiden, men ingen forutså noe så stort, sier Tayoubi.

Den nøyaktige fasongen og størrelsen er uklar, og det er heller ikke kjent hvorfor hulrommet finnes, og om det er gjenstander der.

– Dette har ikke vært kjent for noen før nå. Man må tilbake til da pyramiden ble bygd for 4.500 år siden, sier artikkelens medforfatter Kunihiro Morishima ved Nagoya-universitetet i Japan.

Robot

Men det kan hende rommet er fullstendig tomt.

– Gjennomlysingsteknologien kan ikke bekrefte om det finnes gjenstander der eller ei. Det som måtte være inne i rommet, er for lite til å kunne bli registrert, sier han.

Arkeologene planlegger nå derfor å ta i bruk en annen type teknologi, muligens en mini-robot som kan sendes gjennom små hull for å undersøke innsiden i rommet, uten å ødelegge noe.

Tomrom?

– Kheopspyramiden er full av hulrom. Vi må være forsiktige i måten vi presenterer slike funn overfor offentligheten, konstaterer Egypts tidligere antikvitetsminister, den berømte arkeologen Zahi Hawass.

Han mener hulrommet rett og slett er et tomrom som arbeiderne benyttet for å bygge rommene som ligger under, blant dem det såkalte store galleriet.

– For å bygge det store galleriet trenger man en slags hule, eller et stort tomrom, for å få tilgang, fordi man kan ikke bygge noe uten å ha plass rundt seg. Store hulrom er plassert mellom steinene og kan rett og slett ha blitt stående igjen som åpninger i konstruksjonen, sier Hawass.