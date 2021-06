Datingtjenester vil gi fordeler til vaksinerte

Britiske myndigheter samarbeider med datingtjenester som vil gi vaksinerte single fordeler i datingapper. Verden over lokker myndigheter, flyselskaper og ølbryggerier med lekre premier for å la seg vaksinere.

Storbritannias vaksineminister Nadhim Zahawi setter pris på samarbeidet med datingtjenestene. Foto: JEFF OVERS / BBC / REUTERS / NTB

Datingtjenester verden over er i ferd med å forberede seg på en romantisk eksplosjon i sommermånedene, når single mennesker igjen får mulighet til å dra på byen etter over ett år med minimalt med sosial omgang. Det er imidlertid en utbredt bekymring for at særlig de unge vil nøle med å bli vaksinert, fordi de ikke har den samme risikoen for alvorlig sykdom som eldre mennesker.

Nå har britiske myndigheter fått en god idé: De har inngått et samarbeid med en rekke av de store datingtjenestene, som har lovet å fremheve single som er vaksinerte. Tjenester som Tinder, Match og Plenty of Fish vil gi særlige fordeler som langt bedre synlighet, virtuelle klistremerker og andre bonuser til folk som opplyser at de har fått koronavaksine.

– Jeg oppfordrer alle som har fått tilbud om vaksinasjon, til å rulle opp ermene og få satt stikket. Det kan redde livet ditt og beskytte dem du er glad i, sier Storbritannias vaksineminister Nadhim Zahawi i en pressemelding hvor han gleder seg over samarbeidet med datingtjenestene.

Mange slags goder

Det usedvanlige samarbeidet er kun ett av en rekke utradisjonelle forsøk verden over for å få fart på vaksineringen. For etter en god start i utrullingen av vaksiner i særlig den vestlige verden, er det nå frykt for at det går for tregt med vaksineringen av enkelte grupper eller enkelte områder.

Derfor har myndigheter og bedrifter begynte å overgå hverandre med løfter om både lotterier og diverse goder.

Ideen om å få datingtjenestene til å gjøre vaksinasjon tiltrekkende kommer fra USA, som inngikk et tilsvarende samarbeid med åtte store datingtjenester for to uker siden. Men det er kun ett av flere initiativer som kan gjøre vaksinerte til mangemillionærer, skaffe dem alt fra dyre leiligheter til billetter til idrettsarrangement, fiskekort eller en rallytur.

Hongkong: Leilighet til 12 millioner

Hongkong, som for lenge har sikret seg nok vaksiner til sine 7,5 millioner innbyggere, hadde som mål å vaksinere 70 prosent av befolkningen da vaksinasjonsprogrammet gikk i gang i februar. Det har de imidlertid ikke greid. Kun 23 prosent av befolkningen har latt seg vaksinere så langt, viser offisielle tall.

Flyselskapet Cathay Pacific i Hongkong lokker med billetter og private fester høyt til værs for dem som lar seg vaksinere. Foto: TIM CHONG / REUTERS / NTB

Det er en dyp skuffelse, og lokale bedrifter har begynt å lokke med store premier til dem som lar seg vaksinere. For to uker siden lovet luftfartsmyndighetene 50.000 flybilletter til reiseglade innbyggere med vaksinebevis, og ytterligere 10.000 billetter øremerket flyplassansatte med papirene i orden.

Det nasjonale flyselskapet Cathay Pacific sluttet seg for halvannen uke siden til «kampanjen» med løfter om enda flere billetter, og et spektakulært tilbud om at den heldig vinner kan invitere til privat fest for familie og venner i et splitter nytt Airbus-fly i luftrommet over Hongkong.

En gruppe eiendomsmilliardærer lanserte også et lotteri om en nybygget leilighet til en verdi av omtrent tolv millioner norske kroner. Det er et lotteri som selvfølgelig kun er åpent for vaksinerte, skriver South China Morning Post.

Denne iveren i Hongkong skyldes at regionen risikerer å bli rammet av en ny smittebølge – denne gangen fordi befolkningen er skeptisk til vaksinene som settes av den forhatte pro-kinesiske byregjeringen. Og selv om flere har meldt seg i vaksinekøene etter de nye lotteriene, så tviler eksperter på at det er nok.

– Jeg er redd for at vaksineringsraten i Hongkong kanskje ikke engang når 30 prosent før året er omme, sier Paul Chan, leder av mikrobiologisk avdeling ved det medisinske fakultetet på Chinese University of Hong Kong, til The New York Times.

Derfor er det også blitt fremmet forslag om en kontant premie for å la seg vaksinere. Det er imidlertid noe Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, har avvist. Hun mente at slike insentiver kunne gi motsatt effekt.

Australia: Nei til «dødslotteri»

Carrie Lam er ikke den eneste som er skeptisk. I Australia har flyselskapet Qantas kopiert ideen fra Hongkong og tilbyr lotterivinnere fri reise i ett år. Men for en uke siden avviste landets helseminister, Greg Hunt, at regjeringen ville bli med i et samarbeid rundt kampanjen. Han vil «unngå et dødslotteri», sa han til australsk TV.

– Den viktigste grunnen til å la seg vaksinere er at det kan redde ditt liv og din families og dine venners liv, sa han.

Australias helseminister Greg Hunt liker ikke ideen om belønning for dem som lar seg vaksinere. Foto: Lukas Coch / AAP / AP / NTB

Semra Ozdemir Van Dyk, professor ved Duke-NUS Medical School i Singapore og spesialist på de politiske prosessene i helsevesenet, mener også at belønninger kan virke mot sin hensikt.

– Å tilby kontanter kan gi tilbakeslag, sier hun til næringslivsmagasinet Fortune.

– For enkelte mennesker indikerer pengebeløp at det må være en eller annen risiko forbundet med det. Disse folkene blir enda mer mistenksomme overfor regjeringens motiver og hvorfor de får tilbud om vaksinasjon, sier hun videre.

Det har imidlertid ikke hindret andre myndigheter fra å la seg inspirere. I India, hvor det er vanskelig å få tak i nok vaksiner, har byrådet i Hoshangabad utlovet en million rupier (rundt 116.000 norske kroner) til den landsbyen som først når en vaksinasjonsrate på 100 prosent.

New Mexico: 42 millioner i kontanter

Det er imidlertid særlig i USA at lokkemidlene har eksplodert.

Delstaten New Mexico har lagt seg på det høyeste nivået. I kampanjen «Vax to the Max» utloves en førstepremie på fem millioner dollar, eller 42 millioner norske kroner, i et lotteri for vaksinerte. Det skjer som et ledd i forsøket på å nå president Bidens ønske om en vaksinasjonsrate på 70 prosent.

Egentlig er USA ganske godt på vei med sin vaksinering, sammenliknet med andre av verdens land. Offisielle tall fra lørdag 5. juni viser at 41 prosent av landets befolkning har mottatt sine to vaksinedoser. Og i New Mexico ligger tallet på hele 48 prosent.

USA har vaksinedoser å fordele, men opplever nå at vaksineringen går tregere. Foto: PAUL SANCYA / REUTERS / NTB

Problemet i USA er de store regionale forskjellene, som ofte kan kobles til det politiske partiet man stemmer på. I Vermont, en demokratisk høyborg, ligger vaksineraten på nesten 58 prosent. I Mississippi, en like sterk republikansk høyborg, ligger vaksineraten på kun 27,5 prosent, ifølge nasjonal statistikk.

ABC Action News har gått gjennom en rekke av tiltakene i de forskjellige amerikanske delstatene. Her har man sett alt fra lotterier på delstatsnivå med milliongevinster til private tiltak fra næringslivet. Som i Alabama, som ligger nest nederst på vaksineskalaen i USA. Her tilbyr en lokal bilbane en rallytur med gassen i bånn sammen med en profesjonell sjåfør. Delstater som Maine og Minnesota, som er kjent for sin ville, vakre natur, tilbyr fiskekort og medlemskap i parktjenester som forvalter delstatenes nasjonalparker.

New Jersey har nettopp avsluttet en kampanje hvor man lovet alle vaksinerte en gratis øl fra et av de lokale bryggeriene. Strippeklubben Larry Flynt’s Hustler Club i Las Vegas har tilbudt platinum-medlemskap, limousin-tur og en gratis, privat dans utført av en garantert vaksinert danser. Smultringkjeden Krispy Kreme gir gratis smultringer til vaksinerte, og har inntil videre gitt fra seg 1,5 millioner smultringer, ifølge CNN.

– Ikke noe galt

Men har skeptikerne rett? Viker det mot sin hensikt? Det samme spørsmålet stilte spaltist Doyle McManus i Los Angeles Times til en av landets ledende helseeksperter, Arthur Caplan fra New York University. Han kunne ikke se noen problemer med det.

– Nei, svarte han kort og godt.

– Det er ikke noe galt i å belønne folk for å gjøre noe som er godt for folkehelsen. Og når man først tenker over fiskekort og gratis øl, så er det ikke det helt store spranget til å betale folk direkte, svarte Caplan.

I sin spalte konkluderte Doyle McManus med at amerikanerne åpenbart må lokkes med kontanter for å la seg vaksinere.

«Det viser seg at det som virkelig motiverer folk er sjansen til å bli rik. Hva kan være mer amerikansk enn det?» skriver han.

