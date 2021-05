Opposisjon: Hviterussisk aktivist pågrepet på flyplassen i Minsk

Et Ryanair-fly på vei til Litauen ble søndag omdirigert til Hviterussland. Der ble en regimekritiker som var om bord på flyet, pågrepet, ifølge opposisjonen.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Raman Pratasevitsj er en kjent opposisjonell og tidligere redaktør i den opposisjonelle kanalen Nexta på Telegram. Søndag var han passasjer i et fly som tok av fra Aten med kurs mot Litauen.

Men flyet landet i stedet på flyplassen i den hviterussiske hovedstaden Minsk, der Pratasevitsj ble pågrepet, ifølge Nexta.

Det florerer ulike opplysninger om hvorfor flyet ble tvunget til å lande i Minsk. Ifølge noen opplysninger var det rettet en bombetrussel mot flyet, mens andre kilder sier hviterussiske jagerfly tvang flyet ned.

Ingen av opplysningen er bekreftet av offisielle eller uavhengige kilder.

Stemplet som terrorist

Pratasevitsj lever som mange andre framtredende hviterussiske opposisjonelle, i eksil i Litauen. President Aleksandr Lukasjenko og hans regime har slått hardt ned på all opposisjon, og Pratasevitsj har blitt stemplet som terrorist av regimet.

Nexta har hatt en sentral rolle i å organisere opposisjonen under de omfattende protestene mot Lukasjenko som har pågått siden i fjor sommer.

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja hevder på Twitter at hviterussiske myndigheter fikk flyet til å lande slik at de kunne pågripe Pratasevitsj.

Litauens president Gitanas Nauseda reagerer sterkt på pågripelsen og anklager regimet til Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å stå bak.

– Regimet står bak den avskyelige handlingen. Jeg krever at Roman Protasevic løslates med en gang, skriver Nauseda på Twitter.

Helsingforskomiteen reagerer sterkt

Også den norske Helsingforskomiteen reagerer og ber om at en internasjonal granskning umiddelbart blir satt i gang.

– Vi fordømmer på det sterkeste denne operasjonen som bare kan sees på som internasjonal terrorisme, sier Berit Lindeman, fagsjef i Helsingforskomiteen.

– Dette framstår som en nøye orkestrert operasjon for at Lukasjenko skal slå klørne i en journalist fra Nexta, en sentral aktør for avsløringene av overgrepene til hans regime. Samtidig har flyet og alle passasjerene om bord blitt satt i stor fare.