FN: Politibrutaliteten i Nigeria må stoppe

FNs generalsekretær António Guterres krever at det nigerianske politiets brutale metoder må stanse etter at sikkerhetsstyrker åpnet ild mot demonstranter.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Demonstranter med det nigerianske flagget i Lagos. Foto: Sunday Alamba / AP / NTB

NTB

Guterres viser til at væpnede menn åpnet ild mot fredelige demonstranter i Nigerias største by Lagos tirsdag kveld etter to uker med demonstrasjoner i landet.

– Generalsekretæren anmoder sikkerhetsstyrkene om å utvise maksimal tilbakeholdenhet, samtidig som han ber demonstrantene om å gjennomføre protester på fredelig vis og avstå fra vold, heter det i en uttalelse fra FN.

Amnesty International har tidligere meldt om at et ukjent antall demonstranter ble drept. Vitner har fortalt at inntil tolv mennesker ble drept i skytingen, ifølge BBC.

Guvernør Babajide Sanwo-Olu i Lagos sier det ikke er registrert noen dødsfall etter at sikkerhetsstyrkene åpnet ild mot demonstranter tirsdag, men minst 25 personer ble såret.

Guterres ber myndighetene om å etterforske de voldelige sammenstøtene og å holde gjerningspersonene ansvarlig.

EU fordømmer

EU har også fordømt drap på demonstranter, som tirsdag var samlet i protest mot politibrutalitet og for å legge fram krav om rettferdighet.

– Det er urovekkende å høre at flere mennesker er drept og såret under den pågående protesten mot politiets spesialstyrker i Nigeria, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell.

– Det er avgjørende at de ansvarlige for overgrep blir stilt for retten og holdt ansvarlig, la han til.

Vitner forteller om skyting

Soldater skal ha ankommet demonstrasjonen i forstadsområdet Lekki i 19-tiden tirsdag kveld. De begynte straks å skyte mot demonstrantene, ifølge et vitne.

– De skjøt, og de beveget seg rett mot oss. Det var kaos. En ble truffet like ved siden av meg, og han døde på stedet, sier vitnet.

Fire vitner har fortalt nyhetsbyrået Reuters at soldater avfyrte skudd.

– De skjøt rett inn i mengden. Jeg så kulene treffe en eller to personer, sier et av vitnene, Alfed Ononugbo (55), til nyhetsbyrået.

Den nigerianske hæren nekter for å ha noen befatning med skytingen, men lokale myndigheter støtter Amnesty Internationals forklaring om at sikkerhetsstyrkene sto bak hendelsen.

– Den tøffeste natten

– Dette er den tøffeste natten i våre liv, og styrker utenfor vår direkte kontroll har gått inn for å skrive et mørkt kapittel i vår historie. Jeg anerkjenner at ansvaret ligger på mitt bord, og jeg vil jobbe med føderale myndigheter for å komme til bunns i denne uheldige hendelsen, skrev guvernør Sanwo-Olu på Twitter onsdag.

Han la også ut bilder av at han besøkte sykehus der sårede var innlagt. Sanwo-Olu har kunngjort at Lagos vil markere hendelsen ved å flagge på halv stang, og alle offentlige aktiviteter utenom de mest nødvendige vil bli avbrutt i tre dager.

– Jeg er med dere. Jeg føler smerten. Og jeg skjønner at dere ikke er glade, sett i lys av hendelsene i går kveld, sier han.

Det kunne høres sporadiske skudd i byen onsdag morgen.

Biden blander seg

Også den amerikanske presidentkandidaten Joe Biden oppfordret Nigerias president og militære til å avslutte den voldelige undertrykkelsen av demonstranter i Nigeria.

– USA må stå sammen med nigerianere som demonstrerer fredelig for politireform og en slutt på korrupsjon i deres demokrati. Jeg oppfordrer myndighetene til å holde en god dialog med sivilsamfunnet for å møte disse klagemålene og jobbe sammen for et mer rettferdig og inkluderende Nigeria, sa Biden i en uttalelse.

De landsomfattende demonstrasjonene mot den forhatte politienheten Special Anti-Robbery Squad (Sars) begynte 8. september og har siden vokst dramatisk. Fra før er det rapportert om 18 dødsfall knyttet til opptøyene.