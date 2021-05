Én drept, flere såret i rakett­angrep mot Tel Aviv

Én kvinne er drept og flere er såret i palestinske rakettangrep mot Israels største by Tel Aviv.

Denne bussen i Tel Aviv ble truffet av en rakett skutt opp fra Gazastripen, ifølge israelske medier. Foto: Avshalom Sassoni / AP / NTB

I Rishon LeZion rett sør for Tel Aviv ble en kvinne i 50-årsalderen drept da en rakett fra Gazastripen slo ned, ifølge avisen Haaretz.

I Holon ble tre personer lettere såret, blant dem et fem år gammelt barn, da en buss ble truffet av en rakett. Bilder i sosiale medier viser en buss og flere biler som står i brann på stedet.

I Givatayim øst for Tel Aviv ble fire personer såret i et rakettangrep.

På Ben Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv er all trafikk stanset, og passasjerer ble en tid bedt om å legge seg på gulvet.

Hamas hevder å ha avfyrt 130 raketter mot Tel Aviv tirsdag kveld. Foto: AP / NTB

– Hamas skal få betale dyrt

Statsminister Benjamin Netanyahu sier at de militante palestinere på Gazastripen skal få betale dyrt for rakettangrepene mot Israel. Netanyahu lovet tirsdag et kraftfullt svar etter at Hamas avfyrte syv raketter i retning Jerusalem.

Israel har siden gjennomført en rekke flyangrep mot Gazastripen, som ifølge palestinske myndigheter har kostet 28 liv, ti av dem barn.

Tre israelere er drept og mange er såret i nye rakettangrep fra den palestinske enklaven, og tirsdag kveld varslet Netanyahu nye angrep mot Gazastripen.

– Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) har betalt – og skal få betale – en høy pris for sin aggresjon. Det kommer til å ta tid, men vi skal gjenopprette sikkerheten for Israels borgere, sa han i en TV-sendt tale tirsdag kveld.

Raketter traff blant annet en buss i Holon rett sør for Tel Aviv. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters / NTB

Bombet blokk i Gaza

Angrepet mot Tel Aviv kommer etter at israelske kampfly tirsdag angrep en 13 etasjer høy boligblokk i Gaza by, som deretter raste sammen.

En talsmann for Hamas' væpnede gren, Ezzedine al-Qassam-brigadene, truet i en kunngjøring med at de ville angripe «skyskrapere i Tel Aviv» dersom de israelske flyangrepene mot Gazastripen fortsatte.

Islamsk hellig krig (Jihad) truet også med å angripe Tel Aviv etter det israelske angrepet.

Israel angrep en rekke mål på Gazastripen tirsdag, og la blant annet en 13 etasjer høy boligblokk i grus. Foto: AP / NTB

Varsler angrep

Israel advarte tirsdag kveld om et forestående angrep mot Al-Jawhara-bygningen i Gaza by, der flere palestinske medier har kontorer.

En time senere ble det ifølge palestinske journalister avfyrt to raketter fra israelske droner mot bygningen, som også huser leiligheter, men det er ikke meldt om drepte eller sårede.

Al-Jawhara-bygningen ble også angrepet av israelske kamphelikoptre i 2014, til protester fra den internasjonale journalistorganisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ).

Israels antirakettforsvar avskjærer raketter skutt opp fra Gaza. Bildet er tatt klokken 18.20 tirsdag kveld. Foto: NIR ELIAS / Reuters / NTB