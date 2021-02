Storaksjon mot mafiaen på Sicilia – over 20 pågrepet

Flere enn 20 personer er pågrepet i en stor politiaksjon mot Cosa Nostra-mafiaen flere steder på Sicilia, melder lokale medier.

NTB

Politiet slo til i Palermo, Agrigento og flere andre byer på øya. Blant de arrestert er politifolk og fengselsansatte som skal ha bånd til mafiaen, skriver lokale medier og siterer etterforskere.

Ifølge avisen La Repubblica deltar fengslede mafiatopper fortsatt aktivt med å lede organisasjonen via korrupte fengselsvakter, politifolk og advokater som fungerer som kommunikasjonskanaler, og sender ordre til dem på utsiden.

Etterforskningen skal også visse at Italias mest ettersøkte mafialeder, Matteo Messina Denaro, fortsatt leder Cosa Nostra, til tross for at han har vært på flukt fra myndighetene siden 1993. I fjor ble han dømt til livsvarig fengsel in absentia.