Hongkongs CitizenNews legges ned

Nettavisen CitizenNews i Hongkong opplyste søndag at de legger ned for å «sikre alles trygghet,» fire dager etter en politirazzia mot et annet nyhetsmedium.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

CitizenNews ble grunnlagt i 2017 av en gruppe erfarne journalister. Det er en folkefinansiert, upartisk nyhetsplattform som er blant de mest populære i Hongkong.

– På grunn av samfunnsendringene de siste to årene og de forverrede forholdene for medier kan vi dessverre ikke lenger jobbe for å gjøre virkelighet av det vi tror på uten frykt, sier CitizenNews i en uttalelse.

Det siste året har de hentet en rekke journalister fra andre medier i byen ettersom myndighetene har strammet inn kontrollen overfor lokal presse.

Sist onsdag deltok flere enn 200 polititjenestemenn i en razzia i lokalene til Stand News. Redaktøren Patrick Lam ble siktet for publisering av opprørsk innhold.